Il finale della prima stagione di RJ Decker ha lasciato il pubblico con un colpo di scena brutale che rimescola completamente le carte in tavola. Lo showrunner Rob Doherty ha rotto il silenzio, svelando i motivi dietro la morte shock di Victor Ochoa e cosa accadrà nel futuro della serie.

Un finale agrodolce: chi ha ucciso Victor Ochoa?

La tensione tra l’ex fotografo e investigatore RJ Decker (Scott Speedman) e il potente e corrotto Victor Ochoa (David Zayas) sembrava aver raggiunto un punto di risoluzione “legale”. RJ era riuscito a incastrare Victor grazie a una foto compromettente e alla testimonianza di un sicario pentito. Tuttavia, mentre RJ festeggiava la libertà e ballava con Emi, il pubblico ha assistito all’omicidio a sangue freddo di Victor.

Lo showrunner Rob Doherty ha confermato a TV Insider che la morte di Victor era pianificata fin da metà stagione. Nonostante l’incredibile carisma di David Zayas avesse fatto vacillare gli autori, la necessità narrativa di chiudere un arco e aprirne uno più pericoloso ha avuto la meglio. La domanda ora è: chi ha premuto il grilletto? La lista dei sospettati è lunga e include la cerchia ristretta di Victor, compresi i suoi alleati politici e la sua stessa famiglia.

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L’impatto su Emi e il rapporto con RJ

Uno degli elementi più interessanti della seconda stagione sarà l’evoluzione del legame tra RJ ed Emi (Jaina Lee Ortiz). Sebbene il finale abbia mostrato un momento di tenerezza tra i due, la morte violenta del padre di Emi cambierà tutto.

Il senso di colpa: Emi ha contribuito all’arresto del padre, rendendolo vulnerabile proprio nel momento in cui è stato ucciso.

Emi ha contribuito all’arresto del padre, rendendolo vulnerabile proprio nel momento in cui è stato ucciso. Il trauma: Anche se non lo incolpa direttamente, RJ sarà per lei un costante promemoria del percorso che ha portato all’omicidio del genitore.

Anche se non lo incolpa direttamente, RJ sarà per lei un costante promemoria del percorso che ha portato all’omicidio del genitore. Sospetti incrociati: Doherty ha anticipato che nella seconda stagione entrambi potrebbero finire sotto la lente d’ingrandimento delle autorità come possibili sospettati o complici.

Cosa aspettarsi dalla Stagione 2: tra noir e “Florida Weird”

Se la prima stagione si è concentrata sulla risoluzione del passato di RJ, la seconda punta a tornare alle radici letterarie di Carl Hiaasen. Doherty ha espresso il desiderio di esplorare nuovamente quella “stranezza floridiana” che caratterizza i casi autoconclusivi della serie, bilanciandola però con le pesanti conseguenze del finale.

RJ Decker non è più l’uomo isolato dell’inizio: il finale ha finalmente riunito “la banda”, mettendo insieme Catherine, Mel e Wish in un unico fronte comune. Questa dinamica di squadra sarà il cuore dei nuovi episodi, permettendo incroci inediti tra i personaggi e configurazioni investigative mai viste prima.

Resta però un’ombra: le ultime parole di Victor. Prima di morire, l’uomo aveva avvertito RJ che “non era finita”. È molto probabile che Ochoa avesse già messo in moto ingranaggi destinati a schiacciare l’ex fotografo, rendendo la sua eredità criminale pericolosa quanto la sua presenza fisica.