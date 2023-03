Le batterie degli smartphone funzionano grazie alle reazioni chimiche che avvengono al loro interno. In particolare, le batterie agli ioni di litio (Li+) si basano sul movimento degli ioni dal catodo in litio (elettrodo negativo) all’anodo in carbonio (elettrodo positivo). Il movimento degli atomi rilascia energia all’intero circuito, dando la carica necessaria agli smartphone.

Quali sono le app che consumano più batteria (Foto@Pixabay)

Ecco alcune delle app che consumano maggiormente la batteria dello smartphone:

App di social network

App come Facebook, Twitter, Instagram e TikTok sono tra le app che consumano maggiormente la batteria.

App di messaggistica

App come WhatsApp e Facebook Messenger sono tra le app che consumano maggiormente la batteria.

App di streaming

App come Netflix e Spotify sono tra le app che consumano maggiormente la batteria.

App che monitorano la tua posizione o l’attività fisica

App come Google Maps e Waze sono tra le app che consumano maggiormente la batteria.

Ecco alcune altre informazioni utili:

Per verificare quale app consuma più batteria su Android, avvia l’app Impostazioni (il simbolo di un ingranaggio), pigia sulla voce Batteria e poi fai tap sulla dicitura Visualizza dettagli d’utilizzo.

Per quanto riguarda iPhone, puoi vedere quali app stanno utilizzando la batteria aprendo l’app Impostazioni, selezionando Batteria e scorrendo verso il basso per vedere l’elenco delle app con il relativo consumo di energia.

Ecco alcune delle migliori applicazioni per risparmiare la batteria del tuo smartphone:

Battery Optimizer & Cleaner

Bactery Doctor

Du battery saver

Avast Battery Saver

Power battery

Mobile booster

Snapdragon Battery Guru

Battery monitor

Ecco alcuni consigli per risparmiare la batteria del tuo smartphone:

Abbassa la luminosità dello schermo

Rimuovi i widget che non usi

Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth quando non li usi

Disattiva le notifiche push

Disattiva la vibrazione della tastiera

Usa il risparmio energetico

Chiudi le app che non usi