Stati Uniti: Il Ministro della difesa in viaggio tra Germania e la Nato in Belgio

Il ministro della Difesa americano, Lloyd Austin, ha iniziato un tour che include Israele, Germania ed il quartier generale della Nato in Belgio e Gran Bretagna, secondo quanto annunciato venerdì dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

“Il Segretario Austin incontrerà i suoi omologhi e altri alti funzionari per discutere l’importanza delle relazioni di difesa internazionale e il rafforzamento dell’impegno degli Stati Uniti per la deterrenza e la difesa, la condivisione degli oneri e la sicurezza duratura attraverso l’Atlantico“, ha affermato il ministero in un dichiarazione.

Secondo AXIOS, durante la sua visita in Israele, il segretario americano discuterà di spinose questioni regionali, tra cui le minacce alla sicurezza che Israele deve affrontare da Iran, Libano e Siria.

Israele è in una situazione di tensione per il desiderio dell’amministrazione Biden di avviare nuovi negoziati con Teheran per rilanciare l’accordo nucleare iraniano dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati sotto l’ex presidente Donald Trump nel 2018.

Israele non ha mai nascosto la sua opposizione a questo accordo, che è stato concluso nel 2015 tra Teheran e le maggiori potenze, e Tel Aviv ha sostenuto l’approccio di Trump di esercitare la “massima pressione” su Teheran dopo la sua decisione di ritirare il suo paese dall’accordo e di imporre nuovamente sanzioni a Teheran.

Biden si è impegnato a riportare il suo paese all’accordo a condizione che l’Iran tornasse prima a rispettare tutte le sue disposizioni.