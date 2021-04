66 anni in viaggio verso Madrid con un cadavere accanto

Un uomo iberico-svizzero di 66 anni ha intrapreso un viaggio piuttosto sorprendente giovedì 9 aprile. L’automobilista che stava guidando nella direzione sbagliata sulla A9, è stato arrestato dopo il confine tra Francia e Spagna. Sul sedile del passeggero del veicolo c’era un cadavere.

Ora sappiamo di più sull’identità del passeggero, morto tre settimane fa ed è stato trovato in uno stato avanzato di decomposizione. L’autista ha detto alla polizia che era “l’amore della sua vita“, ha riferito il notiziario Diari de Girona.

L’uomo, di 88 anni, era presumibilmente affetto da una malattia terminale. Con l’automobilista avrebbero acconsentito a fare un ultimo viaggio insieme. La coppia apparentemente ha lasciato la Svizzera e poi ha attraversato l’Italia prima di raggiungere Madrid.

Si dice che l’uomo sia morto in Catalogna sulla via del ritorno. Il corpo non mostrava alcuna traccia di violenza. La polizia catalana deve ancora chiarire le circostanze della sua morte.