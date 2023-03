Silent Hill 2 Remake è un gioco horror psicologico che è stato pubblicato per la prima volta nel 2001. Secondo le indiscrezioni raccolte, il remake includerebbe nuovi puzzle, animazioni e IA riscritte e diversi nuovi finali. Il gioco potrebbe uscire come esclusiva a tempo per le console PlayStation.

Silent Hill 2 Remake ai nastri di partenza

Il team di sviluppo del gioco è Bloober Team e il gioco sarà ricreato su Unreal Engine in esclusiva per PC e PlayStation 5. Il team potrà contare sulla supervisione di Motoi Okamoto e sul prezioso apporto di Akira Yamaoka e Masahiro Ito, rispettivamente compositore e concept artist del franchise.

Silent Hill 2 è stato sviluppato da Konami Computer Entertainment Tokyo e pubblicato da Konami per PlayStation 2 nel 2001.

Ecco i requisiti minimi e consigliati per Silent Hill 2 Remake su PC:

Sistema operativo: Windows 10 x64 (minimi) o Windows 11 x64 (consigliati)

Processore: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X (minimi) o Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X (consigliati)

Memoria: 12 GB di RAM (minimi) o 16 GB di RAM (consigliati)

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080 (minimi) o NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800 XT (consigliati)

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale per Silent Hill 2 Remake.