Windows 10: Nuovi Aggiornamenti per Dettagli sull’Hardware del PC Prima della Fine del Supporto

Nonostante l’imminente fine del supporto per Windows 10 prevista tra un anno, Microsoft continua a rilasciare aggiornamenti con nuove funzionalità. L’ultimo aggiornamento beta di Windows 10 include una novità molto utile: una pagina Informazioni aggiornata che fornisce dettagli più approfonditi sulle specifiche hardware del PC e offre suggerimenti utili agli utenti.

Nuove Funzionalità nella Pagina Informazioni di Windows 10

L’aggiornamento, disponibile nella versione 19045.5070/KB5045594, introduce una pagina Informazioni completamente rivisitata. Questa nuova sezione offre dati più dettagliati sull’hardware del computer, inclusi:

Modello della scheda video

Quantità di memoria video

Spazio di archiviazione

Modello dell’unità

Inoltre, è stata aggiunta una piccola sezione FAQ per i nuovi utenti, dove possono trovare risposte a domande frequenti riguardanti il loro PC, come l’impatto della RAM sulle prestazioni e informazioni sulla versione più recente di Windows disponibile.

Fine del Supporto per Windows 10: Cosa Significa per gli Utenti?

Microsoft ha annunciato che terminerà il supporto per Windows 10 tra un anno. Questo significa che a partire da quella data non saranno più disponibili:

Aggiornamenti di sicurezza

Supporto tecnico

Correzioni di bug

Gli utenti che decideranno di continuare a utilizzare Windows 10 dopo la scadenza rischieranno di essere più vulnerabili a eventuali minacce alla sicurezza, poiché non verranno più rilasciate patch di protezione.

Windows 10 Ancora Popolare nonostante l’Arrivo di Windows 11

Nonostante l’arrivo di Windows 11, Windows 10 rimane il sistema operativo più utilizzato al mondo, con una quota di mercato del 62,7%, secondo i dati di StatCounter. Windows 11, rilasciato tre anni fa, ha raggiunto solo il 33% di adozione, mentre una piccola parte degli utenti, circa il 2,8%, continua a utilizzare il vecchio Windows 7.

Cosa Fare Prima della Fine del Supporto?

Con la scadenza del supporto ormai vicina, gli utenti di Windows 10 hanno diverse opzioni:

Aggiornare a Windows 11 : Microsoft incoraggia gli utenti a effettuare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza e miglioramenti.

: Microsoft incoraggia gli utenti a effettuare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza e miglioramenti. Valutare soluzioni alternative: Alcuni utenti potrebbero preferire passare a sistemi operativi alternativi o acquistare nuovi dispositivi con Windows 11 preinstallato.

Conclusione

Anche se il supporto per Windows 10 sta per concludersi, Microsoft continua a migliorare l’esperienza utente con aggiornamenti utili. La nuova pagina Informazioni offre agli utenti un modo semplice per ottenere dettagli approfonditi sulle specifiche del proprio PC, un’ottima aggiunta che facilita la gestione del sistema fino alla transizione a Windows 11 o ad altre soluzioni.