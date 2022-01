L’odore del corpo, non puoi combatterlo o forse si

L’odore del corpo, in alcuni casi, può determinare in negativo un rapporto. Questo odore puoi portarlo ovunque tu vada, che si tratti di un centro commerciale, pub, teatro, autobus, treno, è ovunque.

Può essere una delle cose più disgustose e la maggior parte delle volte non possiamo farci niente. Riflette un’igiene scorretta e mostra anche segni di problemi alla pelle. Prendersi cura della propria salute e del cibo aiuterebbe a ridurre il problema degli odori.

Quando il sudore affiora sulla pelle emette un odore corporeo. Anche se il sudore è inodore, quando viene a contatto con la pelle che ha batteri, emana un cattivo odore.

La parte “puzzolente” del tuo corpo sono le ascelle e l’area genitale poiché la funzionalità delle ghiandole sudoripare è diversa dalle altre parti del corpo.

Anche i piedi hanno il loro odore specifico che raggiunge l’apice quando lo copriamo con calze e scarpe. Consumare un certo tipo di cibo, fa emettere un determinato odore mentre la pelle fa passare l’odore.

Sudare è uno dei modi più semplici per mantenere il corpo fresco. Mantiene la temperatura del tuo corpo e può essere definito come un dispositivo di raffreddamento per quel clima caldo.

Alcuni dei motivi più comuni per avere odore corporeo sono un’igiene impropria, come non fare un bagno adeguato o usare vestiti lavati a secco.

Potresti soffrire di problemi della pelle che devono essere trattati prima di iniziare a versare sostanze chimiche su te stesso utilizzando profumi, deodoranti e bagnoschiuma. Può essere anche associato a condizioni genetiche, da consultare con il medico.

Cose da evitare per il cattivo odore

Essere in sovrappeso

Abiti attillati

Cibi piccanti e grassi

Eccessivo alcol in quanto aumenta la sudorazione

Eccessivo consumo di caffè e tè

Eccessivo consumo di cioccolato, arachidi,

Cosa da fare per il cattivo odore