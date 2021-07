E’ possibile riuscire a sentire le malattie?

La presenza di alcune malattie interrompe il sistema metabolico e provoca un odore diverso, in questo caso il naso umano sarebbe in grado di rilevare la presenza di alcune malattie. Una facoltà attribuita a certi animali, come i cani, e che possiedono anche gli umani, come riporta il National Geographic.

Certe malattie, infatti, modificherebbero bene l’odore del nostro corpo: “Il diabete può far odorare l’urina di mele marce e la febbre tifoide fa odorare il corpo di pane cotto. Peggio ancora, la febbre gialla apparentemente dà alla pelle l’odore di mela marcia. di una macelleria“, conferma l’articolo.

Come spiegare la modifica dell’odore corporeo di alcuni pazienti? “Il motivo principale è che i nostri corpi rilasciano costantemente sostanze volatili nell’aria. Sono trasportate dal nostro respiro e trasudano letteralmente da tutti i nostri pori“, spiega il National Geographic. Queste sostanze possono essere modificate a seconda della presenza di alcune malattie che possono perturbare l’intero sistema metabolico.

Grazie al suo olfatto, ad esempio, una donna scozzese era riuscita a rilevare un cambiamento nell’odore di suo marito. Nel corso degli anni, i medici le hanno diagnosticato il morbo di Parkinson e l’odore è peggiorato. Per aiutare la ricerca scientifica, Joy Milne ha persino eseguito un test annusando 12 magliette, sei delle quali appartenevano a pazienti con malattia di Parkinson. È stata in grado di identificare correttamente le sei magliette.