Vincenzo De Luca continua a provocare astio negli altri governatori

Tra i governatori che maggiormente hanno fatto parlare di se nel corso di questa pandemia c’è senza dubbio quello della Campania, Vincenzo De Luca.

De Luca si è mostrato fin da subito duro ed intransigente, vietando praticamente tutto agli abitanti della sua regione: la Campania è una delle poche regioni dove è vietato passeggiare anche intorno casa e dove sono vietate persino le consegne a domicilio.

Ed ora che si parla di riaperture, i governatore non ha nessuna intenzione di ammorbidirsi, anzi: ha già minacciato che, in caso le regioni del nord riaprissero in questi giorni, lui è pronto a blindare i confini regionali per evitare lo scoppio di nuovi focolai.

Ma non si è fatta attendere la risposta del Governatore del Veneto Luca Zaia, che ha voluto replicare con delle parole molto dure nei confronti di De Luca: “Non credo che i veneti che sono soliti andare in vacanza in Campania siano contenti, penso che il presidente De Luca non stia facendo un gran servizio alla sua regione. Sarebbe bello confrontare i tamponi fatti nelle varie regioni e il rapporto con i contagi. Ricordo che noi abbiamo fatto il maggior numero di tamponi dopo la Corea del Sud”.

Parlando di numero di tamponi, attualmente il Veneto è la seconda regione italiana per numero di tamponi fatti (oltre 247mila), seconda solo alla Lombardia (255mila), la Campania fino a oggi, invece, ha fatto circa 46mila tamponi, meno di un quinto di quelli fatto dal Veneto e dalla Lombardia.