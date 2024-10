Il nuovo libro di Zoë Foster Blake diventerà una serie TV

Zoë Foster Blake, famosa autrice australiana, sta per fare il salto nel mondo di Hollywood con l’adattamento televisivo del suo romanzo di successo Things Will Calm Down Soon (Le cose si calmeranno presto). La società di produzione Made Up Stories, conosciuta per la realizzazione di Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman, ha acquisito i diritti per trasformare il romanzo in una serie TV.

La trama: una donna tra carriera e maternità

Il romanzo segue la protagonista Kit Cooper, una stilista di successo trentenne che si trova a dover affrontare un importante cambiamento di carriera. Decisa a lanciare il suo prodotto, Kit si avventura nel mondo degli affari mentre cerca di bilanciare il ruolo di madre single, un partner poco affidabile, e una famiglia caotica. Tra sfide aziendali e personali, Kit deve destreggiarsi tra le pressioni quotidiane, chiedendosi se “le cose si calmeranno mai”.

La trama esplora temi come la sindrome dell’impostore, l’ansia e la complessità di essere una donna imprenditrice in un settore competitivo. Attraverso il suo viaggio, Kit affronta i difficili equilibri tra vita personale e professionale, rendendo il racconto autentico e riconoscibile per molte donne.

L’annuncio di Zoë Foster Blake

Zoë Foster Blake ha annunciato con entusiasmo la notizia sul suo profilo Instagram, sottolineando quanto la storia le sembrasse perfetta per il grande schermo fin dal momento della sua scrittura. “Ho sempre sentito che questa storia meritava di essere raccontata visivamente”, ha scritto, esprimendo il suo orgoglio per il progetto. L’autrice ha anche chiesto ai suoi fan di suggerire chi potrebbe interpretare Kit Cooper, scherzando sul fatto di aver già chiesto all’attore Martin Short, che però è impegnato.

Un team di produzione di alto livello

La serie sarà prodotta da Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Katie Amos di Made Up Stories, mentre Zoë Foster Blake avrà il ruolo di produttrice esecutiva. Papandrea ha dichiarato di essere stata immediatamente colpita dalla storia di Foster Blake, sottolineando l’importanza di dare voce a personaggi femminili forti e ambiziosi come Kit.

Made Up Stories e la passione per gli adattamenti

Made Up Stories si è affermata nel settore cinematografico e televisivo grazie ai suoi adattamenti di romanzi di successo. La società ha già portato sullo schermo storie come The Dry, Penguin Bloom, e serie TV come Nine Perfect Strangers, The Undoing e Anatomy of a Scandal. Attualmente, stanno lavorando anche all’adattamento di Here One Moment, il nuovo romanzo di Liane Moriarty, con la partecipazione di Nicole Kidman.

Un successo annunciato

Con un cast ancora da definire e il supporto di una delle più rinomate case di produzione australiane, l’adattamento di Things Will Calm Down Soon sembra destinato a diventare un successo. La serie non solo offrirà intrattenimento, ma anche riflessioni profonde sul mondo degli affari e sulle difficoltà che molte donne affrontano nel bilanciare carriera e famiglia.