Terrifier 3, finirà mai la serie?

La trilogia Terrifier , diretta da Damien Leone, si è affermata come una delle serie horror più brutali e scioccanti degli ultimi anni. Questa saga slasher ruota attorno al sadico assassino Art the Clown, le cui macabre gesta hanno creato un seguito di culto per il loro puro sangue e il terrore inquietante.

La serie è iniziata con All Hallows’ Eve (2013), un film antologico che ha introdotto per la prima volta Art the Clown. Tuttavia, è stata l’uscita di Terrifier (2016) a mettere davvero Art sulla mappa dell’horror. In questo film, la sua incessante ricerca di due donne ignare nella notte di Halloween ha dato il tono alla violenza estrema e all’umorismo cupo che definiscono la serie.

Terrifier 2 (2022) ha aumentato il gore e la portata, con una durata molto più lunga e una trama più complessa. Ha seguito la storia di Sienna Shaw, una nuova protagonista che emerge come la ragazza finale dopo una terrificante resa dei conti con Art. Questo sequel ha ottenuto un’attenzione diffusa, causando persino segnalazioni di svenimenti e vomito nei cinema a causa del suo contenuto grafico.

L’imminente Terrifier 3 (2024) prende una piega ancora più ambiziosa, con la decisione unica di ambientare la storia intorno al Natale. Nonostante lo sfondo stagionale, il film mantiene il suo stile brutale, mentre Art continua la sua furia violenta, questa volta alla vigilia di Natale. I fan lo stanno già definendo il migliore della serie, lodandone i momenti scioccanti e la trama più serrata.

La trilogia di Terrifier non è nota solo per il suo sangue, ma anche per come gestisce i suoi personaggi e il suo mito. Art the Clown rimane un enigma, non parla mai ma si affida a espressioni facciali esagerate e uccisioni orribilmente creative. Il franchise tocca anche elementi soprannaturali, specialmente con la resurrezione di Art in Terrifier 2 e la crescente importanza di Sienna Shaw come personaggio destinato a confrontarsi con lui.

Al momento, Damien Leone ha confermato che Terrifier 4 è in lavorazione, espandendo ulteriormente questo universo raccapricciante, con il potenziale per ancora più voci oltre a quello.

fonte