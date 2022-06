Bellezza ed ecologia: perchè scegliere di usare shampoo e balsamo solidi

Un prodotto innovativo ed eco-friendly: lo shampoo solido sta rivoluzionando il metodo di lavaggio dei capelli, con crescente soddisfazione dei consumatori.

Molto amato dalle donne di qualsiasi fascia di età, sta riscuotendo successo anche tra gli uomini, per la sua praticità e la sua efficacia. Nelle prossime righe vedremo i motivi per cui scegliere questo tipo di prodotto e abbinarlo a un balsamo solido.

Shampoo solido, la soluzione ecologica per una capigliatura lucente

Rispetto ai detergenti liquidi per capelli, quelli in panetto hanno un impatto ambientale decisamente inferiore. Sono privi di acqua e non sono ottenuti mediante saponificazione: i componenti vengono semplicemente aggregati, in modo da conferire all’insieme una forma compatta.

Pertanto, il processo di produzione non prevede l’impiego di soda caustica, dannosa per animali e piante che vivono nei mari, nei fiumi e nei laghi. Altro punto a favore della natura è l’assenza di sprechi di prodotto, poiché la quantità necessaria per il lavaggio va direttamente a contatto con la chioma.

E sempre a proposito di tutela dell’ambiente, merita un cenno la scelta della confezione. Realizzabile in materiali come carta o alluminio, è idonea al riciclo ed evita alla radice il problema della dispersione della plastica.

Vantaggi del detergente solido per capelli

Oltre a essere amico della natura, il prodotto lascia la chioma pulita e lucida per più giorni, ragion per cui il suo utilizzo fa diminuire automaticamente la frequenza dei lavaggi. Tra i punti a favore dell’acquisto ricordiamo:

• profumazione gradevole;

• semplicità di impiego e di conservazione;

• concentrazioni elevate di sostanze benefiche.

L’ampio assortimento disponibile permette di trovare articoli adatti a tutti i tipi di capelli.

Gli shampoo solidi seccano la capigliatura?

La risposta è no: anche se forma e consistenza ricordano quelle di una comune saponetta per le mani, l’azione del detergente in panetto è molto diversa. I capelli rimangono setosi al tatto e piacevoli da accarezzare.

Naturalmente, l’utilizzo di un balsamo solido migliorerà ulteriormente la morbidezza e l’elasticità del fusto. Ne previene la rottura, garantisce una buona protezione contro le doppie punte, agevola la messa in piega ed elimina l’effetto crespo.

Un must per chi ha sempre fretta

L’utilizzo è semplice e veloce: non richiede particolari manovre o accorgimenti, se non quelli da adottare con tutti i detergenti. Il che si traduce in innegabili vantaggi, perché non c’è bisogno di stravolgere le proprie abitudini né di adottarne altre.

Basta bagnare i capelli, poi strofinare il prodotto sul cuoio capelluto e sulle lunghezze. Dopodiché massaggiare e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida, in modo da rimuovere i residui.

In alternativa, si può bagnare il palmo della mano, passarvi il panetto e portare la schiuma così formatasi sulla chioma. Proseguire il lavaggio come con un comune shampoo e ripetere gli stessi step con il balsamo.

Con un prodotto da 50-60 g è possibile fare dai 45 ai 60 lavaggi. Dopo ogni utilizzo, asciugare il panetto e riporlo all’interno di un contenitore con tappo, onde evitare il contatto con acqua e umidità.