Perchè le alte temperature estive sono pericolose per il cuore

Ha continuato: “Non smettere di prendere i tuoi farmaci, ma consulta il tuo medico e discuti con lui di questi farmaci e di cosa devi fare in estate in particolare“.

“Alcuni farmaci come i bloccanti del recettore dell’angiotensina, gli ACE-inibitori, i bloccanti dei canali del calcio e i diuretici, che influenzano le risposte della pressione sanguigna o riducono il sodio nel corpo, possono aumentare la risposta del corpo al calore, mettendo così in pericolo il cuore“, ha aggiunto Jones.

“Se hai più di 50 anni o sei in sovrappeso, è molto importante prendere precauzioni speciali alle alte temperature per proteggere la tua salute“, dice.

