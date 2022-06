Ecco quello che succede se mangi troppe banane

Le banane sono un frutto ricco di elementi essenziali, ma sai cosa succede nel particolare se ne mangi troppe?

Sappiamo tutti che le banane sono essenziali per la salute del ferro. Secondo un articolo pubblicato negli Annals of the New York Academy of Sciences, oltre al potassio, le banane forniscono una grande quantità di vitamina B6, che svolge un ruolo importante nella prevenzione dell’insonnia.

Attenzione a non abusarne.

I ricercatori della Makerere University in Uganda, citati dal portale Eat This, Not That, spiegano che le banane contengono una notevole quantità di acido tannico (un nome dato a diverse sostanze organiche giallastre leggermente solubili in acqua).

Mentre tale acido è innocuo a piccole dosi, può causare stitichezza (difficoltà a regolare la progressione delle feci o completa incapacità di avere un movimento intestinale) e, a lungo termine, ha un impatto negativo sul microbioma (i batteri nell’intestino) o sulla salute dell’intestino.

Flatulenza e gonfiore sono altre due conseguenze del consumo eccessivo di banane. Questo perché questo frutto contiene sorbitolo, un sostituto dello zucchero, che può innescare effetti lassativi nel corpo.