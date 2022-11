Le banane risolvono tantissime condizioni mediche

Quì in Italia siamo soliti dire che una mela al giorno toglie il medico di torno, ma anche le banane non scherzano.

Non solo la mela è il frutto miracoloso per la salute, ma anche la banana. Rispetto alle mele, le banane contengono quattro volte più proteine, due volte più carboidrati, tre volte più fosforo, cinque volte più vitamina A e ferro.

I benefici apportati all’organismo dalla banana.

1. Fonte di energia

Le banane contengono tre zuccheri naturali: saccarosio, fruttosio e glucosio, tutti combinati con fibre. Grazie a loro, una banana ci riempie subito e a lungo termine di energia. La ricerca ha dimostrato che solo due banane ci danno abbastanza energia per lavorare sodo fisicamente senza interruzioni per 90 minuti. Non c’è da stupirsi che le banane siano il frutto preferito degli atleti di prestazioni.

2. Nervosismo

Le banane hanno un alto contenuto di vitamina B che aiuta a calmare il sistema nervoso.

3. Sindrome premenstruale

La vitamina B6 nelle banane riporta il livello di glucosio nel sangue a un livello normale, cosa che sicuramente aiuterà a superare più facilmente quel periodo di disagio del mese.

4. Infarto

Secondo il New England Journal of Medicine, se includi le banane nella tua dieta quotidiana, riduci il rischio di infarto del 40%.

5. Anemie

Ricche di ferro, le banane aiutano a stimolare la produzione di emoglobina nel sangue, aiutando così ad eliminare l’anemia.

6. Depressione

Le banane contengono triptofano, un tipo di proteina che il corpo converte in serotonina, nota per rilassarti, migliorare il tuo umore e farti sentire più felice.

7. Pressione alta

Le banane sono ricche di potassio, ma hanno un basso contenuto di sale, la combinazione perfetta per abbassare la pressione sanguigna.

8. I postumi di una sbornia

Uno dei modi più veloci per sbarazzarsi di una sbornia è un frullato alla banana, addolcito con miele. Le banane calmano lo stomaco e, con l’aiuto del miele, riportano il livello di zucchero nel corpo alla normalità, mentre il latte reidrata il corpo.

9. Punture di zanzara

Per liberarti dell’insopportabile prurito dopo essere stato punto da una zanzara, massaggia la zona con la parte interna della buccia di banana. Ridurrà l’infiammazione e il prurito.

10. Stimolante cerebrale

Alti livelli di potassio ti aiutano a imparare molto più facilmente, a ricordare meglio le cose che leggi e a concentrarti meglio.

11. Costipazione

Le banane sono ricche di fibre, quindi una banana al giorno ti aiuterà a regolare il transito intestinale

12. Ulcera

È l’unico frutto che può essere consumato da chi soffre di gastrite o ulcera. Le banane sono utilizzate nelle diete per le malattie intestinali grazie alla loro consistenza morbida e lenitiva. Neutralizza anche l’eccesso di acidità nello stomaco e riduce l’irritazione dello stomaco.

13. Controllo della temperatura

In alcune culture si crede che le banane calmino sia la mente che la temperatura corporea. In Thailandia, ad esempio, le donne incinte mangiano banane per assicurarsi che i loro bambini nascano con una temperatura corporea normale.

14. Contro il fumo

Le banane aiutano anche coloro che stanno cercando di smettere di fumare. Le vitamine B6 e B12 che contengono, insieme al potassio e al magnesio, aiutano l’organismo a liberarsi della nicotina e a smettere di sentirne il bisogno.

15. Stress

Il potassio aiuta a normalizzare il battito cardiaco, invia ossigeno al cervello e regola l’equilibrio idrico nel corpo. Quando siamo stressati, le ustioni metaboliche aumentano, riducendo così il livello di potassio nel corpo.