Scarlattina torna un focolaio in Inghilterra

Con l’avvicinarsi dell’inverno, i casi di Covid-19 ed influenza sono di nuovo in aumento, mentre in Inghilterra scoppia un focolaio di scarlattina.

Una malattia che in Inghilterra era apparsa nel 19° secolo sembra essere riemersa in questo periodo.

Gli esperti hanno spiegato che la scarlattina, che si osserva soprattutto nei bambini di età inferiore ai 10 anni, ma può essere osservata anche negli adulti, è aumentata a un livello anormale.

La scarlattina, che è una malattia infettiva batterica, si manifesta con macchie rosse soprattutto sulla lingua, sul viso, sulle ascelle e sulla zona inguinale.

La malattia con sintomi come febbre, debolezza, mal di gola, dolore addominale, nausea e vomito e torcicollo può portare ad esiti ad alto rischio, persino la morte e altre malattie se non trattata in tempo.

Il servizio sanitario nazionale inglese (NHS) ha invitato il pubblico a prestare attenzione alla scarlattina. Gli specialisti, che hanno messo in guardia in particolare le famiglie con bambini, hanno richiamato l’attenzione sul fatto che il numero di casi era molto più alto del normale.

È stato affermato che la rimozione delle regole per il Covid è stata efficace anche nel rapido aumento del numero di casi. Gli esperti hanno anche riferito che la malattia può essere confusa con Covid perché i sintomi sono simili, ma la malattia può ancora essere notata con eruzioni cutanee sulla pelle.

La malattia di solito inizia a mostrare i sintomi in breve tempo, cioè in un giorno o due. Soprattutto il rossore della lingua si distingue come il sintomo più caratteristico della malattia.

Il dottor Chun Tang, specialista, ha dichiarato: “Questa malattia era rara nel Regno Unito, ma è aumentata molto negli ultimi anni. È una malattia molto contagiosa”, ha detto.

Notando che la scarlattina può essere trasmessa attraverso la tosse e il contatto ravvicinato, l’uso comune dello spazio e l’abbigliamento, i medici raccomandano di non mandare i bambini a scuola e di metterli in quarantena se si osservano sintomi.