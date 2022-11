Emicrania, utile tenere un diario degli attacchi

Se soffri di emicrania può essere molto utile tenere un diario degli attacchi e mettere da parte alcuni falsi miti.

Il 20 percento di chi soffre di emicrania è sensibile al cibo. Tieni un diario per vedere se qualche alimento scatena il tuo dolore. Registra la data, l’ora, la gravità e tutto ciò che mangi e bevi del mal di testa.

L’emicrania, secondo gli esperti, è una malattia neurologica. È spesso accompagnato da sintomi come nausea, vomito, sensibilità alla luce, al suono o all’olfatto e può persistere per 3-4 giorni.

Durante un attacco di emicrania si possono riscontrare anche disfunzioni cognitive, come difficoltà a parlare o a concentrarsi. Anche compiti molto semplici durante un attacco di emicrania possono risultare impossibili.

Prima di un attacco di emicrania, circa il 30% delle persone può anche sperimentare disturbi sensoriali come vedere scintille o zigzag e formicolio su una parte della vista. Secondo gli studi, circa il 75% delle persone con emicrania cronica non viene diagnosticato.

Le varie tesi scientifiche sull’emicrania

Sebbene la causa esatta dell’emicrania non sia nota, le persone con questa malattia sanno bene che lo stress, lo squilibrio ormonale, le luci intense, i suoni forti e gli odori forti possono scatenare un attacco di emicrania. Tuttavia, il fatto che si tratti di una condizione geneticamente trasmessa è una tesi che gli esperti considerano.

Se soffri di emicrania, sicuramente avrai cercato informazioni riguardanti eventuali cause scatenanti, ma bisogna sapere che molte di queste informazioni sono dei falsi miti.

Prima di tutto, chi non ha mai sofferto di emicrania o chi ne soffre da poco, l’emicrania non significa solo un forte mal di testa.

L’emicrania è una malattia neurologica che causa una serie di altri sintomi. I pazienti con emicrania possono avere nausea, vertigini, difficoltà di concentrazione, sensibilità alla luce, al rumore e all’olfatto e problemi di parola e linguaggio.

Gli studi dimostrano che una persona su quattro con emicrania non è in grado di andare al lavoro o a scuola e una su tre evita di socializzare a causa dei sintomi.

Emicrania, alimenti e bevande

Se soffri di emicrania, potresti prendere in considerazione di consumare meno formaggio, in particolare le varietà stagionate e i cibi salati. Ma non c’è una cosa che scatenerà il dolore di tutti, ognuno ha un trigger diverso. In effetti, circa il 20 percento di chi soffre di emicrania è sensibile al cibo.

Tieni un diario per vedere se qualche alimento scatena il tuo dolore. Registra informazioni come la data, l’ora e la gravità del mal di testa, quanto tempo hai dormito la notte prima, il tempo, tutto ciò che hai mangiato, bevuto e i farmaci che hai preso fino al mal di testa.

Pertanto, puoi determinare quali cibi o situazioni scatenano il tuo attacco di emicrania.

Potresti aver sentito che il caffè ha un effetto negativo sull’emicrania. Questa è ovviamente un’informazione sbagliata.

La caffeina può causare mal di testa, ma può anche essere buona. In effetti, la caffeina è un ingrediente comune in molti farmaci per il mal di testa e l’emicrania. Il motivo per cui la caffeina allevia l’emicrania è ancora in discussione.

Alcuni credono che restringa i vasi sanguigni che circondano il cervello e riduca il flusso sanguigno per alleviare il mal di testa. Altri credono che influisca sui recettori che influenzano il segnale del dolore.

Solo tu puoi sapere come la caffeina influisce sul tuo dolore. Se la caffeina allevia il dolore, bevi il caffè alla stessa ora ogni giorno. Tuttavia, se ti rende difficile dormire, fai attenzione a non consumare caffeina nelle ore tarde, perché l’insonnia può anche scatenare l’emicrania.