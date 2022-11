Oxandrolone: come agisce sugli atleti e i suoi effetti collaterali

Oxandrolone è uno steroide anabolizzante orale creato nel 1962 per aumentare la massa muscolare magra nelle persone che soffrono di deperimento muscolare. L’altro obiettivo principale nella creazione dell’Anavar era quello di creare una droga leggera con pochi effetti collaterali, in modo che potesse essere assunta in sicurezza da donne e bambini.

Nel 1964, G.D. Searle & Co, un’azienda farmaceutica americana, ha lanciato sul mercato l’Anavar.

È diventato efficace per uomini, donne e bambini affetti da malattie cataboliche, ustioni, infezioni e convalescenza da interventi chirurgici. L’Anavar è stato prescritto anche per il trattamento dell’osteoporosi, grazie alla sua capacità di aumentare la densità minerale ossea.

Benefici dell’oxandrolone

L’oxandrolone è uno degli steroidi più ricercati sul mercato, nonostante il suo costo elevato. Ecco perché un gran numero di culturisti è desideroso di acquistare l’Oxandrolone (Anavar):

Aumento della massa muscolare

Perdita di grasso

Aumento della forza

Effetti collaterali lievi

Sicuro per le donne

Aumento delle prestazioni atletiche

Oxandrolone sicuro per le donne

A causa dei lievi effetti androgeni dell’Anavar, di solito non provoca effetti collaterali di virilizzazione nelle donne (se assunto a dosi basse o moderate). Pertanto, l’Anavar è noto come uno steroide benefico per le donne.

Gli effetti collaterali della virilizzazione comprendono:

Crescita dei capelli (sul corpo)

Ingrandimento del clitoride

Una mascella più pronunciata

Seno ridotto

Cicli mestruali irregolari

Pertanto, poiché l'Anavar di solito non causa gli effetti collaterali di cui sopra, pur mantenendo la femminilità, è molto popolare tra le donne che vogliono costruire muscoli e bruciare i grassi.

Effetti collaterali moderati dell’oxandrolone

L’oxandrolone è uno dei migliori steroidi sul mercato in termini di effetti collaterali. Gli studi hanno dimostrato che ha una “sicurezza eccellente” nelle condizioni mediche a lungo termine. Per la sua natura leggera, viene comunemente utilizzato dai bodybuilder alle prime armi che cercano di costruire una quantità moderata di muscoli e grasso.

La regola generale quando si utilizzano gli steroidi è che maggiori sono i risultati, maggiori sono gli effetti collaterali.

I benefici dell’Oxandrolone non sono troppo forti (almeno rispetto ad altri steroidi), ma gli effetti collaterali sono molto tollerabili. Il rapporto rischio/rendimento è quindi molto positivo.

Tuttavia, quando l’oxandrolone viene abusato in condizioni ricreative, quando vengono utilizzate dosi più elevate, il rischio di effetti collaterali aumenta. In questo caso, può verificarsi quanto segue:

livelli elevati di colesterolo LDL

testosterone soppresso

danni ai reni

perdita di capelli