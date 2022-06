Ecco la dieta che riduce ansia e depressione

La comprensione e il miglioramento della nutrizione (aumentando verdure e fibre e riducendo fast food e zuccheri) ha un effetto positivo sui sintomi depressivi e talvolta anche sull’ansia.

La stretta connessione tra il cibo e il modo in cui ci sentiamo, sta guadagnando sempre più attenzione tra i professionisti di entrambe le direzioni, psicologi e nutrizionisti, con studi che rivelano drastici miglioramenti nella depressione, nell’ansia e in altri stati mentali tra i pazienti che fanno una dieta strategica.

Il campo della psichiatria nutrizionale è cresciuto circa 10 anni fa, già si era scoperto che le donne la cui dieta era più ricca di verdure, frutta, pesce e cereali integrali avevano meno probabilità di soffrire di depressione o ansia rispetto alle donne che consumavano una dieta ricca di carboidrati e zuccheri.

Un altro studio ha rilevato che i sintomi delle persone con depressione da moderata a grave sono migliorati quando hanno ricevuto sessioni di consulenza nutrizionale e hanno seguito una dieta più sana per 12 settimane.

La loro dieta migliorata si è concentrata su cibi freschi e ricchi di sostanze nutritive insieme a una restrizione su alimenti trasformati, dolci e cibi fritti, compreso il cibo spazzatura.

Una meta-analisi del 2019 ha esaminato 16 studi che esaminano l’impatto degli interventi dietetici sulla salute mentale e ha concluso che il miglioramento della nutrizione (aumentando verdure e fibre e riducendo fast food e zuccheri) ha un effetto positivo sulla depressione e, in misura minore, sull’ansia.

Più nello specifico, gli studi hanno dimostrato che la dieta mediterranea è associata ad una diminuzione dei sintomi della depressione.

Esistono tre meccanismi principali attraverso i quali l’alimentazione influisce sulla salute mentale: fornire i nutrienti necessari al cervello per crescere e produrre nuove connessioni, prevenire l’infiammazione e promuovere la salute intestinale.

Rinunciare agli alimenti trasformati oltre a mangiare cibi ricchi di fibre (verdure, frutta, legumi, cereali integrali), cibi come (cipolle, scalogno, aglio, carciofi, porri, cavoli) e cibi probiotici (alimenti fermentati come kimchi e crauti).

I batteri buoni nell’intestino sono in grado di prosperare, portando a un microbioma di bacche. Numerosi studi dimostrano che il microbioma influisce positivamente sulla nostra risposta allo stress e all’ansia.

Ingredienti naturali che influenzano l’umore sono in particolare il selenio. Aumentare il consumo del minerale selenio può aiutare a migliorare l’umore e ridurre l’ansia. Il selenio è presente in una varietà di alimenti come: cereali integrali, noci brasiliane, frutti di mare e vitamina D.

Le vitamine A (beta carotene), C ed E contengono antiossidanti che aiutano a rimuovere i radicali liberi, prodotti di scarto dei processi naturali del corpo che possono accumularsi nel corpo.

Se il corpo non si sbarazza di un numero sufficiente di radicali liberi, può svilupparsi stress ossidativo e possono essere causati numerosi problemi di salute, che possono includere ansia e depressione.