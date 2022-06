Ecco i sintomi che rivelano problemi di vista dei bambini

Gli oftalmologi hanno identificato dei sintomi precisi che possono indicare problemi di vista nei bambini.

Gli specialisti spiegano che molti problemi di vista possono essere risolti, se trattati durante l’infanzia, quindi imparare a rilevare i segni di potenziali condizioni di vista nei bambini è vitale per la loro crescita e futuro.

Nel dettaglio, spiegano che i sintomi che indicano problemi di vista nei bambini includono lo stare seduti troppo vicino alla TV o tenere i libri troppo vicini, la difficoltà a “seguire” l’oggetto con gli occhi e arrossamento oculare cronico Occhi disallineati (strabismo), macchie bianche o nere negli occhi, sensibilità alla luce, mal di testa o dolore oculare e sfregamento costante degli occhi.

I bambini non sarebbero stati in grado di descrivere che non erano in grado di vedere correttamente o che avevano problemi agli occhi. Tuttavia, possono usare frasi che potrebbero indicare un problema come lamentarsi di dolore agli occhi, “mi fanno male gli occhi“, “è tutto sfocato” o “non riesco a vedere la lavagna della classe“, sottolineando che è anche importante notare che invece che verbalmente poiché non possono vedere, alcuni bambini con disabilità visive hanno scarsa attenzione o problemi di personalità.

Se noti segni di problemi alla vista, è importante portare il bambino da un oculista il prima possibile.

Mentre gli oftalmologi sottolineano l’importanza di prendere l’iniziativa di esaminare la vista del bambino in caso di sospetto problema, non importa quanto sia giovane, in modo che l’intervento medico e la risoluzione precoce sono completati, oltre alla necessità che le famiglie siano consapevoli dell’importanza di un esame periodico.

Vedere e sottoporre tutti i bambini ad un esame della vista entro i 4 anni per escludere le cause di disabilità visiva che potrebbero essere più reattive al trattamento durante l’infanzia.

Hanno sottolineato che esiste una differenza tra le malattie degli occhi dell’infanzia e quelle che colpiscono gli occhi degli adulti, rilevando che i problemi di vista più comuni nei bambini includono l’errore di rifrazione (necessità di occhiali), la miopia progressiva, l’ambliopia (occhio pigro) e atrofia retinica, un gruppo di malattie genetiche e dello sviluppo che oltre alle malformazioni congenite, la retina colpisce una varietà di anomalie strutturali congenite che possono verificarsi nell’occhio, tutte facilmente rilevabili attraverso esami di routine.