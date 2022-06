La caduta dei capelli può essere dovuta anche a questi farmaci

Un medico russo, Alexander Myasnikov, ha identificato alcuni dei farmaci responsabili della caduta dei capelli, osservando che anche gli antibiotici ed i farmaci per abbassare la pressione sanguigna possono causare la caduta dei capelli.

Il medico russo ha indicato durante un programma televisivo che la perdita di circa il 20 per cento dei capelli è un segno di calvizie.

Ma anche l’uso di farmaci per abbassare il colesterolo, farmaci per la pressione alta, anticonvulsivanti, antibiotici e farmaci per malattie dello stomaco sono cause della caduta dei capelli. Secondo l’agenzia russa “Novosti“.

Ha spiegato: “Se una persona si lamenta della caduta dei capelli, dovrebbe sapere quali farmaci sta assumendo. Il medico può prescrivere vitamine per rafforzare i capelli e prevenire la caduta dei capelli, ma allo stesso tempo la persona assume farmaci di cui non ha bisogno, il che gli fa cadere i capelli“.

Myasnikov sottolinea che le donne spesso soffrono di caduta dei capelli a causa della mancanza di ferro e proteine ​​nella dieta. I capelli possono cadere anche a causa di malattie infettive e croniche, stress e malattie della tiroide.