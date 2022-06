Che succede quando mangi il tonno in scatola

Il tonno apporta alcuni benefici per la salute dell’organismo ed inoltre è ricco di molti nutrienti.

La composizione nutrizionale del tonno in scatola può essere influenzata da due fattori, ovvero: il tipo di liquido in cui è conservato, sia esso acqua o olio e altri ingredienti aggiunti come il sale, e il processo di inscatolamento del tonno rende questo alimento un mezzo ricco di molti nutrienti, oltre alla sua lunga durata.

Nonostante ciò, questi prodotti possono essere confrontati leggendo l’etichetta alimentare sulla scatola I seguenti punti spiegano i nutrienti più importanti che contiene il tonno in scatola:

Acidi grassi Omega-3, poiché il tonno è un’importante fonte di cibo per questi acidi grassi a catena lunga, di cui il corpo ha bisogno per mantenere la salute del cuore, la funzione cerebrale e una crescita normale. I grassi, poiché la maggior parte dei tipi di tonno in scatola contengono circa 2 grammi di grasso ogni 113 grammi di esso e la stessa quantità contiene meno di 45 milligrammi di colesterolo.

Ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2; Il salmone e il tonno in scatola sono ricche fonti di proteine ​​che necessitano di molto tempo per essere digerite, e quindi aiutano ad aumentare lentamente i livelli di zucchero nel sangue, oltre a contenere acidi grassi, come: acido eicosapentaenoico, che è noto per l’abbreviazione di EPA e acido docosaesaenoico, o DHA, e uno studio pubblicato sulla rivista Dabetes care nel 2014, ha indicato che il consumo regolare da parte degli uomini di grandi quantità di acidi grassi omega-3 presenti nel tonno riduceva il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Una scelta salutare per i bambini: la US Environmental Protection Agency (EPA) e la US Food and Drug Administration (FDA) hanno indicato che il tonno di colore rosa chiaro, che comprende il tipo di tonnetto striato, è uno dei migliori alimenti che si possono offerto ai bambini come cibo e consigliavano anche di mangiare da 2 a 3 porzioni di tonno a settimana, vale la pena notare che era considerato migliore del tonno bianco e del tonno pinna gialla e si raccomandava di mangiarne una porzione a settimana due tipi di tonno.

Il grado di sicurezza del tonno dipende da una serie di cose a cui prestare attenzione, incluso il consumo di tonno crudo o cotto in quantità moderate, ma donne in gravidanza, donne che allattano, bambini, anziani e quelli con un sistema immunitario debole dovrebbero; Comprese le persone che si stanno sottoponendo a cure contro il cancro, evitate di mangiare il tonno crudo, per una serie di ragioni.

Queste persone hanno un alto rischio di malattie di origine alimentare, poiché è probabile che siano esposte ai parassiti che si trovano nel tonno crudo o poco cotto.

I bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono particolarmente a rischio di consumare mercurio elementare nel tonno crudo o poco cotto, quindi si consiglia di limitarlo o evitarlo.