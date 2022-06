Vitamina D, quando prendi il sole la sintesi diminuisce

Studi scientifici spiegano come le persone pensano di assumere molta vitamina D quando prendono il sole per ore. Al contrario, man mano che ci si abbronza, la sintesi di questa vitamina nella pelle diminuisce, mentre aumenta il rischio di cancro.

La fonte più ricca di vitamina D, la cui importanza si comprende meglio con il suo effetto immunostimolante, soprattutto durante il periodo della pandemia, è il sole questo è vero.

I medici però spiegano che è importante “saper sfruttare il sole” e come conservare questa vitamina, che ci protegge da molte malattie, dall’osteoporosi al cancro.

La vitamina D è una vitamina essenziale per il nostro organismo, e oggi è considerata un “ormone”. Una delle sue funzioni più importanti è garantire l’assorbimento del calcio preso con il cibo dall’intestino. Il 10-20% dei nutrienti e il resto sono sintetizzati nella pelle dai raggi ultravioletti B (UVB).

Alimenti fonte di vitamina D sono; pesce grasso, soprattutto salmone, tonno, funghi, latte e uova. L’energia solare converte il 7-deidrocolesterolo nella pelle in vitamina D3. La vitamina D3 viene trasportata al fegato e ai reni. I reni convertono la vitamina D3 in vitamina D attiva.

Sebbene non vi sia consenso sul livello “ottimale” di vitamina D, la maggior parte dei ricercatori concorda che un livello superiore a 30 ng/ml è considerato sufficiente, un livello compreso tra 20 e 30 ng/ml è considerato insufficiente e un livello inferiore a 20 ng/ml è considerato un deficit.

Ci sono molti studi che dimostrano che un livello di vitamina D inferiore a 20 ng/ml influisce negativamente sulla salute delle ossa, ma non c’è consenso sul livello ottimale di vitamina D per la salute delle ossa.

Per questo motivo, alcuni ricercatori sostengono che il livello di vitamina D dovrebbe essere al livello di 70-80 ng/ml. Nei casi in cui il livello di vitamina D è superiore a 150 ng/ml, può essere presa in considerazione l’intossicazione da vitamina D. Per questo motivo, generalmente non è consigliabile mantenerlo al di sopra di 100 valori.

Perchè abbiamo carenza di Vitamina D

Le cause più importanti della carenza di vitamina D sono; invecchiamento, colore della pelle scura, obesità, uso di farmaci che accelerano il metabolismo della vitamina D, esposizione solare insufficiente o eccessiva, osteoporosi (perdita ossea), formazione di fratture non traumatiche (spontanee), osteomalacia, malassorbimento, insufficienza renale cronica, malattie croniche del fegato e iperparatiroidismo aumento dell’ormone paratiroideo.

Questa vitamina è molto importante per il sistema immunitario (immunità) e nelle cellule del sistema immunitario sono presenti recettori della vitamina D. La vitamina D non può legarsi a questi recettori a causa degli anticorpi elevati nelle malattie autoimmuni. Il livello di vitamina D è generalmente basso nella malattia della tiroide di Hashimoto. Inoltre, bassi livelli di vitamina D aprono la strada allo sviluppo di malattie autoimmuni.

A differenza degli UVB, i raggi UVA del sole forniscono abbronzatura stimolando le cellule di melanina nella pelle, ma non contribuiscono alla produzione di vitamina D.

Infatti, l’eccessiva abbronzatura che si sviluppa con gli UVA impedisce il contatto dei raggi UVB, che sintetizzano la vitamina D, con gli strati profondi della pelle inibendo così la produzione di vitamina D.

D’altra parte, i raggi UVB non passano attraverso il vetro e gli indumenti. Per questo motivo la sintesi della vitamina D non avviene quando si prende il sole dietro i vetri e si usa un vestito o quando si usa un fattore di protezione superiore a 20.

Per questo, i raggi del sole devono entrare in contatto con la pelle. Poiché la sintesi della vitamina D nella pelle non inizia immediatamente, non dovresti fare la doccia subito dopo aver preso il sole. Se assolutamente necessario; Fai una doccia con acqua tiepida senza usare sapone e shampoo.