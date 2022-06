Perchè spesso saltiamo mentre ci stiamo addormentando

Saltare mentre ci si addormenta è un problema molto comune, esistono dei motivi che possono essere presenti in ognuno di noi.

Innanzitutto è necessario distinguere i momenti in cui abbiamo dei veri e propri salti durante il sonno da situazioni come incubi e sonnambulismo.

Sognare (allucinazione) mentre ci si addormenta o si sta semplicemente svegliando è chiamato allucinazione ipnopompica/ipnagogica. Nel caso degli incubi, la persona è in realtà completamente sveglia.

Normalmente, dopo che il nostro cervello si addormenta, paralizza il nostro corpo per impedirci di agire secondo i nostri sogni.

A volte, al contrario, il cervello paralizza il nostro corpo prima di andare a dormire e si verifica una paralisi temporanea mentre siamo svegli perché i nostri muscoli non possono muoversi prima di addormentarci. Questo è il motivo dell’incubo e il motivo per cui non possiamo agire in un incubo. Gli incubi di solito si verificano quando la persona sta vivendo una situazione stressante.

Il salto nel sonno si verifica quando il nostro cervello invia impulsi elettrici improvvisi e a breve termine ai muscoli del nostro corpo mentre ci si addormenta e può verificarsi in vari modi. Questo si chiama parasonnia.

Potrebbero esserci contrazioni in una certa parte del corpo, una sensazione di caduta, una sensazione di pianto, una sensazione di sorpresa.

Di solito è un fenomeno fisiologico e naturale. Essere in uno stato di stress emotivo, aver fatto esercizio fisico, assumere cibi stimolanti come la caffeina nel caffè e nella coca-cola, guardare la televisione al buio può aumentare questa situazione.

Non indica un problema quando si verifica occasionalmente, ma se si verifica frequentemente, potrebbe essere necessario indagare su questa situazione. Prima di tutto, è necessario determinare la causa. Ridurre la caffeina ed evitare situazioni stressanti spesso risolve questo problema.

C’è anche una condizione chiamata mioclono del sonno, che di solito viene trasmessa geneticamente. Questi individui sperimentano salti muscolari regolari occasionali durante la notte, di solito nelle gambe. La sua frequenza aumenta con l’età. Non è un segno di una malattia particolare. Provoca l’incapacità di dormire completamente a causa dei salti durante la notte e può ridurre la qualità della vita.