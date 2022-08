Conosci tutti i benefici dello iodio?

Scoperta inizialmente come nuovo elemento nel 1811 da Barnard Courtois, la conoscenza di questa sostanza è arrivata ad includere tutta una serie di benefici che apporta al corpo come nutriente essenziale.

Per molti anni, assumere iodio nella dieta in modo naturale è stato difficile in molte regioni geografiche e rimane tale per una percentuale purtroppo elevata della popolazione mondiale nei paesi in via di sviluppo.

Con l’introduzione del sale iodato, soddisfare il fabbisogno giornaliero di iodio è diventato più semplice e poco costoso nelle nazioni industrializzate.

In queste nazioni, la carenza di iodio è ormai rara ed anche i loro tassi di carenza di iodio e le malattie ad esso associate hanno iniziato a diminuire.

Uno dei modi principali in cui lo iodio influisce sulla salute è attraverso le sue interazioni con la ghiandola tiroidea.

Circa l’80% dello iodio presente nel corpo si trova nella tiroide

Con l’aiuto dello iodio, la tiroide è in grado di produrre i suoi ormoni: tiroxina e triodotironina. Questi ormoni svolgono un ruolo importante nella regolazione dei processi relativi alla crescita e allo sviluppo del corpo e influenzano la maturazione del sistema riproduttivo.

A causa della sua influenza sulle attività della tiroide, lo iodio svolge quindi un ruolo importante nei processi e livelli del metabolismo di base nell’organismo.

Aiuta a controllare che il corpo bruci calorie in modo efficiente, impedendo così che le calorie in eccesso vengano immagazzinate come grassi in eccesso.

Ha un ruolo nel mantenere il livello di energia del corpo e nell’aiutare la pelle, i denti, le unghie e i capelli a essere forti e sani.

Lo iodio svolge anche un ruolo importante nella distruzione delle tossine nel corpo e aiuta anche il sistema a utilizzare sia il calcio minerale che il silicone.

Una carenza di iodio può influire negativamente sulla salute e sul funzionamento del corpo e della mente in molti modi, alcuni dei quali sono più gravi di altri.

I sintomi della carenza di iodio che colpiscono la mente vanno dai sentimenti di frustrazione e ansia alla depressione al ritardo mentale derivante da una diminuzione del punto QI fino a 15 punti.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la carenza di iodio è tra le principali cause di ritardo mentale nel mondo. I sintomi fisici della carenza di iodio possono includere pelle secca e squamosa, affaticamento, stitichezza, aumento di peso insolito, alterata funzionalità tiroidea, gozzi, diminuzione della fertilità, aumento del tasso di natimortalità e anomalie della crescita di gravità variabile.

È davvero incredibile, al giorno d’oggi, che le persone soffrano di effetti così orribili a causa di una carenza che potrebbe essere risolta con pochi centesimi a persona.

Il sale iodato è così poco costoso e se potesse essere diffuso nei centri di povertà dei paesi in via di sviluppo, le sofferenze inutili di milioni di persone potrebbero essere alleviate.

I neonati devono assumere da 40 microgrammi a 50 microgrammi al giorno se lo iodio, i bambini da 1 a 3 anni necessitano di 70 microgrammi al giorno, i bambini dai 4 ai 6 anni richiedono 90 microgrammi al giorno, i bambini dai 7 ai 10 anni necessitano di 120 microgrammi al giorno e i bambini hanno 11 anni dovrebbe avere 150 microgrammi al giorno.

A loro volta, le donne in gravidanza hanno bisogno di una maggiore assunzione di iodio rispetto all’adulto normale. Per queste donne sono necessari ogni giorno 175 microgrammi di iodio al giorno e le donne che allattano dovrebbero avere 200 microgrammi al giorno. Un semplice quarto di cucchiaino di sale iodato contiene 95 microgrammi di iodio.