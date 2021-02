App Store lavora sulle app che hanno costi assurdi

Finora l’App Store ha trattato l’approccio dei creatori di applicazioni alla valutazione dei loro progetti in modo abbastanza approssimativo. Ora, tuttavia, questo potrebbe cambiare a causa di applicazioni assurdamente costose.

Come riportato da 9to5Mac, Apple sta per lavorare ad applicazioni che hanno “prezzi irrazionalmente alti“. Naturalmente, non si tratta di annullare l’approccio del libero mercato al negozio e controllare i prezzi, ma di sbarazzarsi di applicazioni che potrebbero essere una truffa o danneggiare gli utenti in qualche modo.

Applicazioni di questo tipo si fingono normali programmi, ma ingannano i clienti e, ad esempio, ti fanno pagare abbonamenti ingenti. Apple ha già rifiutato l’app sulla base del fatto che, secondo l’azienda, il valore dell’offerta era notevolmente inferiore a quanto gli sviluppatori avevano ordinato di pagare per l’abbonamento.

Apple è arrivata al punto di chiamare questa pratica come “fregare i clienti“. Naturalmente, tali elementi erano già presenti nella politica di moderazione dei contenuti da aggiungere all’App Store, ma sembra che Apple ora inizierà a far rispettare queste regole in modo più forte.

