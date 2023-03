Come fare ricorso per una multa, suggerimenti

Se hai ricevuto una multa e vuoi contestarla, ci sono diversi modi per farlo. Uno dei modi più semplici è presentare un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o dall’accertamento. La richiesta può essere presentata di persona o tramite un avvocato incaricato con un’apposita delega, ma tieni presente che ci saranno delle spese legali.

Come fare ricorso per una multa (Foto@Pixabay)

Un’altra opzione è fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla data di notifica della sanzione. Questa procedura è completamente gratuita e la contestazione deve essere scritta a mano o digitalmente e firmata. Può essere consegnata di persona negli uffici territoriali della Prefettura o inviata tramite raccomandata.

In entrambi i casi, non è necessario farsi assistere da un legale e il pagamento della multa preclude la possibilità di presentare ricorso.

Il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, mentre quello al Giudice di Pace è di tipo giurisdizionale. Nel caso del ricorso al Giudice di Pace, la causa può durare molto tempo e occorre pagare il contributo unificato e una marca da bollo. In caso di vittoria della causa, è possibile chiedere il rimborso delle spese processuali alla controparte. Inoltre, qualora il ricorso venga rigettato dal Prefetto, si può sempre ricorrere al Giudice di Pace.

D’altra parte, il ricorso al Prefetto comporta più rischi ma è completamente gratuito. La scelta tra le due opzioni dipende dalle circostanze specifiche del caso concreto e dalle preferenze personali.

Il ricorso al Prefetto è gratuito ma comporta più rischi rispetto al ricorso al Giudice di Pace. Sebbene gratuito, il ricorso al Prefetto non offre mai la garanzia di una decisione terza e imparziale. Inoltre, in caso di rigetto del ricorso, si viene condannati a pagare il doppio dell’importo originario.

Le spese legali per il ricorso tramite avvocato variano a seconda del professionista che scegli e della complessità del caso. E’ consigliabile contattare diversi avvocati per ottenere preventivi e confrontare i prezzi prima di scegliere quello che fa al proprio caso.

Ricorda che non è sempre necessario farsi assistere da un avvocato per fare ricorso per una multa in Italia. Puoi presentare un ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto senza l’assistenza di un legale. Tuttavia, se la questione è complessa o se hai bisogno di assistenza legale, potrebbe essere utile rivolgersi a un avvocato.

Se perdi il ricorso al Giudice di Pace, la multa viene confermata e potresti dover pagare le spese processuali. Inoltre, secondo fonti aggiornate, quando il giudice di pace non stabilisce la somma da pagare dopo aver rigettato il ricorso, la riscossione del credito dovrebbe basarsi sull’importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, oltre alle spese di procedimento.