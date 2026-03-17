In breve: La busta paga di una parrucchiera di 1° livello, secondo il CCNL Acconciatura ed Estetica, prevede una retribuzione tabellare lorda di circa 1.460 euro mensili. A questa cifra vanno aggiunte eventuali indennità, scatti di anzianità e la tredicesima mensilità, portando lo stipendio netto medio tra i 1.150 e i 1.250 euro per 13 mensilità.
Cos’è il 1° livello parrucchiera Il 1° livello rappresenta il gradino più alto della classificazione del personale nel settore acconciatura. Identifica figure con elevate capacità tecnico-pratiche, autonomia gestionale e responsabilità nel coordinamento di altri dipendenti o nella direzione di un punto vendita.
Inquadramento contrattuale e retribuzione
Il riferimento principale è il CCNL per i dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere. Il 1° livello è riservato a profili direttivi come il coordinatore di salone o il responsabile tecnico. La paga base (o minimo tabellare) è fissata dagli accordi collettivi e viene aggiornata periodicamente in base ai rinnovi contrattuali.
Calcolo dello stipendio netto
Per passare dal lordo al netto occorre considerare le trattenute previdenziali (INPS) e fiscali (IRPEF).
- Contributi previdenziali: circa il 9,19% a carico del lavoratore.
- Tassazione IRPEF: calcolata su scaglioni progressivi dopo la deduzione dei contributi.
- Detrazioni: lo Stato applica detrazioni per lavoro dipendente o carichi di famiglia che aumentano il netto finale.
Elementi fissi in busta paga
Oltre al minimo tabellare, la busta paga di 1° livello include costantemente:
- Contingenza: un elemento retributivo storico oggi conglobato.
- E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione): importo standard di 10,33 euro.
- Scatti di anzianità: aumenti periodici maturati ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Competenze e responsabilità del 1° livello
La lavoratrice inquadrata al 1° livello svolge mansioni che eccedono la semplice esecuzione dei servizi tecnici. Le sue funzioni principali includono:
- Gestione degli approvvigionamenti e dei rapporti con i fornitori.
- Supervisione della formazione del personale junior e apprendista.
- Pianificazione dei turni e organizzazione dei flussi di lavoro in salone.
- Garanzia degli standard igienico-sanitari e della qualità del servizio.
Trattamento accessorio: 13esima e TFR
Il contratto prevede l’erogazione di 13 mensilità totali. La tredicesima viene corrisposta nel mese di dicembre. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) matura mensilmente ed è pari a circa una mensilità all’anno, accantonata dal datore di lavoro e rivalutata, per essere erogata al termine del rapporto lavorativo.