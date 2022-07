Cameron Diaz torna in azione grazie a Netflix

Cameron Diaz è tornata a recitare grazie ad una produzione Netflix che la vedrà nel ruolo di co-protagonista accanto a Jamie Foxx.

La star di Charlie’s Angels è uscita da un momento di “stasi” e tornerà a recitare in un nuovo film Netflix con Jamie Foxx, la rivelazione è arrivata nella giornata di martedì.

Diaz non compare in un film da quasi 10 anni, poiché il suo ultimo film è stato il remake del 2014 di Annie, interpretato anche da Foxx.

Paradossalmente il film che la riporta in scena si chiama Back in Action, una commedia d’azione. Su Twitter, Foxx ha condiviso l’audio di una telefonata con Diaz, in cui intervista un ospite speciale per un consiglio sul non andare in pensione: Tom Brady.

“Stavo parlando con Jamie, e lui ha detto che hai bisogno di alcuni suggerimenti su come annullare il ritiro“, ha detto Brady, che ha affermato che si sarebbe ritirato dalla NFL all’inizio di quest’anno solo per tornare immediatamente sulla sua decisione.

Diaz ha rivelato il suo ritiro dalla recitazione nel 2018 e in seguito ha spiegato che “aveva bisogno di diventare di nuovo autosufficiente“, poiché una carriera come attrice è “travolgente”, aveva aggiunto: “Non mi sono mai sentita veramente a mio agio“.