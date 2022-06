E-commerce e acquisti online: com’è cambiato lo shopping degli italiani

Solo pochi anni fa effettuare un acquisto online rappresentava quasi un rischio che in pochi si permettevano di correre. Il world wide web, tanto vasto quanto sconosciuto, poteva nascondere truffe e insidie tali che gli italiani erano restii al commercio digitale e, nonostante i suoi vantaggi iniziassero a palesarsi, continuavano a preferire il più confortevole shopping in negozi fisici.

L’ultimo decennio ha visto un aumento esponenziale degli acquisti online, con il conseguente aumento dei relativi e-shop. Il periodo di pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle, però, ha rappresentato la vera e propria miccia che ha innescato il boom dello shopping online: tornare indietro è ormai impossibile.

Oggigiorno sul web è possibile acquistare qualsiasi tipologia di prodotto e servizio. Dalla spesa alimentare all’abbigliamento, passando per gli accessori per la casa e per la persona, gli elettrodomestici, l’arredamento e persino i mezzi di trasporto più costosi come auto e motociclette. Non solo, online è anche possibile stipulare polizze, aprire un conto corrente, prenotare una visita medica e pagare qualsiasi bolletta o prestazione sanitaria.

Sono principalmente tre i motivi che inducono le persone a preferire gli acquisti online al commercio tradizionale:

Risparmio di denaro;

Risparmio di tempo;

Disponibilità di articoli.

Queste sono le caratteristiche che hanno fatto da leva in un contesto di quotidianità sempre più frenetica, in cui il tempo è denaro e sprecarlo andando fisicamente alla ricerca di prodotti non è più sostenibile. È molto più facile e immediato, infatti, effettuare una ricerca online (magari tra una pausa e l’altra dal lavoro) e ricevere i propri acquisti direttamente a casa con pochi click.

Ciò ha permesso al settore delle vendite online di cambiare il vecchio modo di pensare degli italiani spingendoli verso la comodità e la rapidità dello shopping digitale.

La conseguenza più ovvia di questo trend in costante aumento è lo sviluppo e l’evoluzione dei portali di vendita online. Vediamo come, di fronte agli italiani più diffidenti, il commercio online è riuscito a guadagnarsi la loro fiducia portando anche i brand più grossi a migrare sul web.

E-commerce: portali sempre più evoluti e ricchi di servizi

Non esistere sul web oggi significa dover fare a meno di numerose opportunità. Benché i negozi fisici rimangano dei punti fermi nel panorama commerciale, con lo sviluppo del digitale emergono con maggiore evidenza tutti i limiti dello shopping tradizionale.

A controbilanciare gli aspetti positivi quali il rapporto umano e l’assistenza in tempo reale di un addetto vendite, la distanza fisica dal negozio e i vincoli degli orari di apertura sono elementi che hanno un peso non indifferente se confrontato alla maggiore flessibilità e comodità di uno shop digitale, che è invece accessibile dal proprio dispositivo elettronico e aperto h24.

Questi non sono però gli unici motivi che hanno incentivato lo sviluppo degli e-commerce, che per rispondere alle necessità dei consumatori si sono evoluti e arricchiti di servizi, conquistandosi così la fiducia anche dei più scettici.

Gli e-shop, infatti, sono vantaggiosi anche e soprattutto per le aziende perché richiedono investimenti meno onerosi rispetto a quelli previsti per l’apertura di un’attività offline. Sono ormai moltissimi quindi i brand che hanno deciso di ampliare il proprio mercato di riferimento e creare nuove opportunità di business sul web.

Su Portalempresa24, il sito dedicato alle aziende e ai progetti imprenditoriali, è possibile approfondire la storia e le caratteristiche di quelli più virtuosi.

Questi infatti si posizionano sul mercato come leader e modelli di business da prendere a riferimento per chiunque voglia approdare sul web con il proprio e-commerce emergendo tra la concorrenza sempre più agguerrita. Ciò implica che un’attività online sia impegnativa proprio come quella offline. Cambiano le modalità di acquisto, quindi, ma non la qualità e l’attenzione verso i clienti. Mantenere standard alti anche sul web è non a caso ciò che ha permesso di conquistare la fiducia anche degli utenti più timorosi e favorire il sempre maggiore sviluppo del commercio digitale.