La FTC blocca acquisizione Activision Blizzard da parte Microsoft

L’autorità statunitense per la concorrenza FTC (The Federal Trade Commission) ha intentato una causa contro Microsoft per bloccare l’acquisizione di Activision Blizzard.

Lo ha affermato la stessa FTC in un comunicato stampa.

La causa si è conclusa giovedì di questa settimana, dopo che hanno trascorso diverse settimane a indagare su possibili vantaggi competitivi a favore di Microsoft in relazione all’acquisizione.

Microsoft ha già dimostrato che può e intende nascondere i contenuti ai suoi rivali di gioco, ha affermato Holly Vedova, direttore della supervisione della concorrenza della FTC, nel comunicato stampa.

Oggi stiamo cercando di impedire a Microsoft di ottenere il controllo di uno dei principali studi di gioco indipendenti e di utilizzarlo per danneggiare la concorrenza in diversi mercati di giochi dinamici e in rapida crescita.

La FTC afferma nel comunicato stampa che l’acquisizione “consentirà a Microsoft di sopprimere i concorrenti a favore delle sue console di gioco Xbox e dei suoi contenuti in abbonamento in rapida crescita e del business del cloud gaming“.

Nella causa ufficiale, la FTC scrive che esiste un modello in cui Microsoft assume il controllo di preziosi contenuti di gioco e che una possibile fusione potrebbe avvenire a scapito della concorrenza di mercato e dei consumatori.

L’acquisizione proposta continuerà il modello di Microsoft di assumere il controllo di preziosi contenuti di gioco. Con il controllo sui contenuti di Activision, Microsoft avrà la capacità e un maggiore incentivo a negare o degradare i contenuti di Activision in modi che riducono significativamente la concorrenza, inclusa la concorrenza sulla qualità del prodotto, il prezzo e l’innovazione. È probabile che questa perdita di concorrenza causi danni significativi ai consumatori in diversi mercati in un momento cruciale per l’industria.

La denuncia della Commissione FTC significa che Microsoft potrebbe dover affrontare ostacoli significativi per completare l’acquisizione di Activision Blizzard. L’accordo è oggetto di attento esame anche in Gran Bretagna e in Inghilterra.

La FTC ritiene che i titoli dei giochi potrebbero scomparire da altre console se l’acquisizione dovesse andare a buon fine.

Tra i critici c’è anche il più agguerrito concorrente di Microsoft, Sony, che ha affermato che l’acquisizione andrà a discapito di un certo numero di giocatori, che perderanno, tra l’altro, l’accesso alla popolarissima serie di giochi Call of Duty.

In un podcast, il capo dei giochi di Microsoft, Phil Spencer, ha affermato che questo non era il motivo per cui volevano acquistare Activision Blizzard. In effetti, ha affermato che era principalmente sul retro di giochi per dispositivi mobili come Candy Crush.

La FTC mette comunque in risalto anche Call of Duty, ma menziona specificamente anche World of Warcraft, Diablo e Overwatch che rappresentano titoli di gioco iconici e di valore, attualmente disponibili per i giocatori su diversi dispositivi. Ritengono che ciò potrebbe cambiare se l’accordo fosse autorizzato a continuare e compromettere l’esperienza di gioco per i consumatori di tutto il mondo.