Putin avrebbe un piano B per fuggire in Argentina

Un ex funzionario del team di comunicazione di Putin ha rivelato che l’Argentina è considerata una possibile via di fuga in un piano nel caso in cui la guerra finisca negativamente per la Russia.

Poco dopo un anno dalla potente escalation della tensione, la guerra tra Russia e Ucraina sembra non fermarsi. Mentre in questi giorni si moltiplicano i bombardamenti su obiettivi infrastrutturali ordinati dal Cremlino, ha attirato l’attenzione la confessione di un analista politico russo ed ex membro della comunicazione del presidente Vladimir Putin.

Questo è Abbas Gallyamov, un ex funzionario del Cremlino che si è occupato anche di scrivere discorsi politici all’attuale presidente, che ha fatto trapelare attraverso Telegram cosa potrebbe accadere se la Russia perdesse la guerra.

Vale la pena ricordare che con il passare del tempo le risorse stanno diminuendo e le debolezze da entrambe le parti cominciano a farsi notare. A sua volta, nelle ultime ore, Putin ha assicurato che la minaccia nucleare “sta crescendo”.

Nel caso di Putin, l’ex collaboratore ha commentato che esiste un progetto chiamato “Arca di Noè” e ha commentato che si sarebbe iniziato a discuterne a metà del 2021.

“Come indica il nome, mira a ottenere una nuova terra dove (Vladimir Putin) possa andare nel caso in cui si senta completamente a disagio in patria“, ha scritto l’ex funzionario del presidente russo attraverso la popolare applicazione di messaggistica.

Successivamente, il comunicatore ha iniziato a elencare i paesi in cui il presidente russo potrebbe recarsi nel caso in cui il paese perdesse la guerra.

Il destino di Putin non è in Russia?

L’ex membro dell’ufficio comunicazioni del presidente ha citato tre paesi diversi, due dei quali in America Latina.

In ogni caso, in primo luogo ha indicato la Cina come “la piattaforma principale“, cioè la destinazione ideale per il presidente russo in cui viaggiare per evitare di essere catturato dai soldati ucraini. Ma ha fatto subito un’analisi sulla visione russa di quel Paese: nello specifico ha parlato di “prospettive di cooperazione deludenti” che il popolo cinese avrebbe nei confronti di Putin.

“Sono troppo timidi e disprezzano gli altri. Per non parlare di ciò che provano per i perdenti“, ha affermato l’analista politico.

Successivamente ha orientato le altre due ipotesi a due paesi dell’America Latina: Venezuela e Argentina.

Nel primo caso, Gallyamov ha chiarito di non conoscere i dettagli ma ha nominato un funzionario dietro l’operazione “Arca di Noè“. Si tratta di Igor Sechin, presidente della compagnia petrolifera russa Rosneft, che “ha un buon rapporto personale con (Nicolás) Maduro ed è lui che ora è pienamente incaricato di coordinare un possibile progetto di evacuazione in quel Paese“.

Su questa linea, l’ex funzionario ha citato anche l’Argentina e, come il Venezuela, l’ha definita una delle “soluzioni più promettenti” per la situazione politica di Putin.

L’analista politico non ha fornito ulteriori dettagli ma il fatto che abbia indicato l’Argentina come potenziale destinazione è a dir poco sorprendente. In ambito locale, finora, nessun funzionario ha confermato l’esistenza di questa possibilità.

In ogni caso, l’analista sostiene che sebbene questi tre paesi siano fondamentali, potrebbe benissimo succedere qualcos’altro. Questo, ha detto, perché “il Cremlino ha più di un piano in caso di sconfitta“.