Cinema e fama: le cinque attrici più famose d’Italia

Il cinema è sempre stato apprezzato dalle famiglie italiane, insieme agli attori che lo compongono. Nessuno ha però mai dato peso però alla fama che si riesce a dare a questi personaggi, anche solo con la semplice visualizzazione di un film. Al momento infatti, sono cinque le attrici italiane più famose degli ultimi dieci anni. In questo campo il genere della persona non fa differenza, la strada è ricca e scorrevole per chiunque abbia talento e dedizione. Ami il cinema ma non sei a conoscenza della fama delle attrici italiane? Continua a leggere per scoprire le cinque più famose degli ultimi dieci anni.

Le cinque attrici più famose d’Italia

1. Micaela Ramazzotti

Presente in innumerevoli film come “La prima cosa bella”, “Ti presento Sofia”, “Posti in piedi in paradiso”, “La pazza Gioia”, “Un anno in Italia” e “Una storia senza nome”, Micaela è una delle attrici più apprezzate di sempre. Il suo talento è ben visibile, soprattutto grazie ai 4 Nastri d’Argento, ai 2 Ciak d’Oro e al David di Donatello vinti nel corso della sua carriera.

2. Ilenia Pastorelli

Nuova fra le celebrità italiane è Ilaria Pastorelli. La donna ha ottenuto una grande fama grazie al film in cui ha debuttato, ossia “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Poco più tardi entrò in scena anche nei film “Brave Ragazze” e “Non ci resta che il crimine”. Nonostante le sue poche comparse, risulta essere una delle attrici più talentuose degli ultimi anni, al punto di possedere già un David di Donatello.

3. Paola Cortellesi

Presente in film come “Nessuno mi può giudicare”, “Sotto una buona stella”, “Come un gatto in tangenziale”, “Gli ultimi saranno gli ultimi”, “Chiedimi se sono feliece” e “Scusate se esisto!”, Paola risulta essere una delle attrici italiane più talentuose di sempre. Amata sia dal pubblico che dai suoi compagni, è addirittura in possesso di un David di Donatello.

4. Elena Sofia Ricci

Nel corso della sua carriera Elena ha ottenuto tre David di Donatello e un Globo d’Oro. Una delle sue ultime comparse è stata nel film di Paolo Sorrentino “Loro”, dove ha interpretato il ruolo della ex moglie di Silvio Berlusconi. Negli anni precedenti Elena è apparsa in diversi film, come “In nome del popolo sovrano”,“I Cesaroni”, “Mine vaganti”, “Che Dio ci aiuti”, “Impiegati” e “Orgoglio” riuscendo così a conquistare il pubblico del cinema e della tv.

5. Jasmine Trinca

Jasmine ha avviato la sua carriera a soli 19 anni, comparendo nel suo primo film “La stanza del figlio”. Da subito ha ottenuto consensi e critiche, ma soprattutto la consapevolezza del suo talento. Grazie al suo lavoro Jasmine ha ottenuto 2 Ciak d’oro, 2 Globi d’oro, 4 Nastri d’argento, un David di Donatello, un premio Marcello Mastroianni, un premio Certain Regard e un premio Gian Maria Volontè. Le comparse più importante degli ultimi anni sono all’interno del film”Sulla mia pelle” e all’interno del fim “Croce e Delizia”.