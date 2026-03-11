In breve: Stranger Things è una serie televisiva che fonde i generi fantascienza, horror e soprannaturale, fortemente influenzata dall’estetica e dalla narrativa degli anni ’80. La struttura fonde il racconto di formazione (coming-of-age) con elementi mystery e thriller, citando costantemente i classici del cinema d’avventura e horror del periodo.

Cos’è Stranger Things

Stranger Things è un’opera di fiction seriale creata dai Duffer Brothers. Si caratterizza per un’ambientazione storica precisa (il decennio 1980-1990) e una trama che ruota attorno a esperimenti governativi segreti, dimensioni parallele e creature mostruose.

Generi e influenze principali

La serie non appartiene a un unico filone, ma è un ibrido di diversi generi cinematografici:

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Tratta temi come portali interdimensionali (il Sottosopra) e poteri telecinetici derivanti da esperimenti scientifici. Horror Soprannaturale: Presenta elementi di body horror e creature ispirate all’immaginario di H.P. Lovecraft e John Carpenter.

Presenta elementi di body horror e creature ispirate all’immaginario di H.P. Lovecraft e John Carpenter. Mystery e Thriller: La narrazione parte spesso da una sparizione o un crimine che richiede un’indagine investigativa.

La narrazione parte spesso da una sparizione o un crimine che richiede un’indagine investigativa. Coming-of-age: Segue l’evoluzione psicologica e la crescita dei protagonisti dall’infanzia all’età adulta.

Estetica e stile narrativo

Lo stile visivo è un omaggio diretto alla cinematografia di registi come Steven Spielberg e ai romanzi di Stephen King. La fotografia utilizza toni caldi per la realtà quotidiana e toni freddi e desaturati per le sequenze horror. La colonna sonora, dominata dai sintetizzatori, rinforza l’identità synth-wave tipica degli anni ’80.

Struttura della trama

Ogni stagione segue solitamente tre linee narrative parallele che convergono nel finale:

Il gruppo dei bambini/adolescenti che affronta il problema in modo diretto e avventuroso. Il gruppo degli adolescenti più grandi che si occupa degli aspetti relazionali e d’azione. Gli adulti (spesso genitori o autorità) che indagano sulle cospirazioni governative.

Perché è definita una serie “nostalgica”

La serie è costruita per evocare il cinema degli anni ’80 non solo nei costumi, ma anche nella struttura dei dialoghi e nei riferimenti pop. Include citazioni esplicite a film come I Goonies, E.T. l’extra-terrestre, Alien e Poltergeist, rendendo la nostalgia un elemento narrativo centrale.

Domande Frequenti (FAQ)

Stranger Things è un horror? Sì, contiene elementi horror legati a creature mostruose e atmosfere di tensione, ma è adatto a un pubblico ampio grazie alla componente d’avventura.

A quale fascia d’età è consigliato? Sebbene sia apprezzato dagli adulti per l’effetto nostalgia, è classificato generalmente come adatto a un pubblico di adolescenti e oltre (14+).

È basato su una storia vera? No, è un’opera di finzione, sebbene si ispiri vagamente ad alcune teorie del complotto reali come il Progetto MKULTRA.