In breve: I film di My Hero Academia vanno guardati seguendo l’ordine di uscita tra una stagione e l’altra dell’anime per mantenere la coerenza temporale. Nello specifico, i film si collocano rispettivamente dopo la stagione 2, durante la stagione 4 e durante la stagione 5.
Cos’è la cronologia di My Hero Academia: È l’ordine logico e narrativo che permette di integrare i lungometraggi (spesso considerati spin-off ma canonici nel setting) con la serie principale prodotta dallo studio Bones, basata sul manga di Kohei Horikoshi.
Ordine cronologico dei film
Per una visione corretta che eviti spoiler sulle abilità dei personaggi e sull’evoluzione della trama, i film devono essere inseriti in questi punti precisi:
- Two Heroes (Film 1): Da guardare dopo la Stagione 2 (e prima della stagione 3). Si colloca temporalmente durante le vacanze estive, prima del campo di addestramento nei boschi.
- Heroes Rising (Film 2): Da guardare dopo la Stagione 4. Sebbene contenga elementi che nel manga appaiono più avanti, la sua collocazione ideale per gli spettatori dell’anime è alla fine della quarta stagione.
- World Heroes’ Mission (Film 3): Da guardare durante la Stagione 5, precisamente dopo l’episodio 16 (episodio 104 totale). La trama si svolge durante il periodo di tirocinio presso l’agenzia di Endeavor.
- You’re Next (Film 4): Si colloca temporalmente tra la Stagione 6 e la Stagione 7, riflettendo lo stato di degrado della società degli eroi mostrato nel finale della sesta stagione.
Come funziona la canonicità
I film di My Hero Academia sono definiti “anime canon”. Questo significa che, pur non essendo strettamente necessari per comprendere la trama principale della serie TV, gli eventi e i personaggi introdotti sono riconosciuti dall’autore originale. Spesso nella serie animata compaiono brevi episodi “filler” o citazioni che collegano direttamente i fatti dei film alla linea temporale principale.
Perché seguire l’ordine di uscita
Guardare i film troppo presto espone lo spettatore a nuovi poteri (Power-up) o nuovi costumi dei protagonisti non ancora presentati nella serie. Al contrario, guardarli troppo tardi può rendere alcune dinamiche tra i personaggi ormai superate. L’ordine di uscita garantisce che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di supporto e la crescita dei poteri (Quirk) siano coerenti con l’evoluzione dei protagonisti.
FAQ rapide
- I film sono obbligatori? No, la trama principale si sviluppa interamente nella serie TV, ma i film approfondiscono il passato di All Might e l’espansione della società degli eroi a livello globale.
- Posso saltare gli episodi speciali? Alcuni episodi della serie sono creati appositamente come introduzione ai film (es. Stagione 3, episodio 20 per il primo film); non sono vitali ma arricchiscono l’esperienza.