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Quando guardare i film di My Hero Academia: ordine cronologico

Antonio Capobianco
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In breve: I film di My Hero Academia vanno guardati seguendo l’ordine di uscita tra una stagione e l’altra dell’anime per mantenere la coerenza temporale. Nello specifico, i film si collocano rispettivamente dopo la stagione 2, durante la stagione 4 e durante la stagione 5.

Cos’è la cronologia di My Hero Academia: È l’ordine logico e narrativo che permette di integrare i lungometraggi (spesso considerati spin-off ma canonici nel setting) con la serie principale prodotta dallo studio Bones, basata sul manga di Kohei Horikoshi.

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Ordine cronologico dei film

Per una visione corretta che eviti spoiler sulle abilità dei personaggi e sull’evoluzione della trama, i film devono essere inseriti in questi punti precisi:

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  • Two Heroes (Film 1): Da guardare dopo la Stagione 2 (e prima della stagione 3). Si colloca temporalmente durante le vacanze estive, prima del campo di addestramento nei boschi.
  • Heroes Rising (Film 2): Da guardare dopo la Stagione 4. Sebbene contenga elementi che nel manga appaiono più avanti, la sua collocazione ideale per gli spettatori dell’anime è alla fine della quarta stagione.
  • World Heroes’ Mission (Film 3): Da guardare durante la Stagione 5, precisamente dopo l’episodio 16 (episodio 104 totale). La trama si svolge durante il periodo di tirocinio presso l’agenzia di Endeavor.
  • You’re Next (Film 4): Si colloca temporalmente tra la Stagione 6 e la Stagione 7, riflettendo lo stato di degrado della società degli eroi mostrato nel finale della sesta stagione.

Come funziona la canonicità

I film di My Hero Academia sono definiti “anime canon”. Questo significa che, pur non essendo strettamente necessari per comprendere la trama principale della serie TV, gli eventi e i personaggi introdotti sono riconosciuti dall’autore originale. Spesso nella serie animata compaiono brevi episodi “filler” o citazioni che collegano direttamente i fatti dei film alla linea temporale principale.

Perché seguire l’ordine di uscita

Guardare i film troppo presto espone lo spettatore a nuovi poteri (Power-up) o nuovi costumi dei protagonisti non ancora presentati nella serie. Al contrario, guardarli troppo tardi può rendere alcune dinamiche tra i personaggi ormai superate. L’ordine di uscita garantisce che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di supporto e la crescita dei poteri (Quirk) siano coerenti con l’evoluzione dei protagonisti.

FAQ rapide

  • I film sono obbligatori? No, la trama principale si sviluppa interamente nella serie TV, ma i film approfondiscono il passato di All Might e l’espansione della società degli eroi a livello globale.
  • Posso saltare gli episodi speciali? Alcuni episodi della serie sono creati appositamente come introduzione ai film (es. Stagione 3, episodio 20 per il primo film); non sono vitali ma arricchiscono l’esperienza.

By Antonio Capobianco

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