Introduzione
“My Hero Academia” è una delle serie anime più amate degli ultimi anni. Con sei stagioni, film e OVA, capire l’ordine cronologico corretto può diventare complicato. Ecco la guida definitiva per guardare My Hero Academia in ordine cronologico e goderti la storia senza confusione.
Ordine Cronologico Completo di My Hero Academia
1. My Hero Academia – Stagione 1
Questa stagione introduce Izuku Midoriya, All Might e l’inizio del percorso da eroe. È fondamentale iniziare da qui.
- Episodi: 1–13
2. My Hero Academia – Stagione 2 (Prima Parte)
La seconda stagione continua con il Festival Sportivo della U.A., una parte cruciale della trama.
- Episodi: 14–25
3. OVA – “Training of the Dead”
Può essere visto dopo la prima metà della Stagione 2. Introduce personaggi di altre scuole e mostra un allenamento speciale.
4. My Hero Academia – Stagione 2 (Seconda Parte)
Segue l’arco dello stage lavorativo e dell’esame finale.
- Episodi: 26–38
5. My Hero Academia – Stagione 3 (Prima Parte)
Si apre con l’allenamento estivo e l’attacco del Villain Vanguard Action Squad.
- Episodi: 39–45
6. OVA – “All Might: Rising”
Questo breve episodio mostra il passato di All Might. Guardalo prima del primo film per capirne meglio la storia.
7. Film 1 – “My Hero Academia: Two Heroes”
Collocato tra gli episodi 45 e 46 della Stagione 3. Mostra un’avventura di All Might e Deku su I-Island.
8. My Hero Academia – Stagione 3 (Seconda Parte)
Continua con la battaglia per il recupero di Bakugo e l’introduzione del Big Three.
- Episodi: 46–63
9. My Hero Academia – Stagione 4 (Completa)
Introduce Eri, Overhaul e il nuovo eroe Nighteye. Include l’arco del Festival della U.A.
- Episodi: 64–88
10. OVA – “Make It! Do-or-Die Survival Training” (Parte 1 e 2)
Da vedere subito dopo la Stagione 4. Si tratta di un allenamento di emergenza in una struttura simulata.
11. Film 2 – “My Hero Academia: Heroes Rising”
Da collocare dopo l’episodio 88. Mostra gli studenti in una missione reale sull’isola Nabu.
12. My Hero Academia – Stagione 5 (Completa)
Esplora la Joint Training tra Classe 1-A e 1-B, la My Villain Academia e l’agenzia Endeavor.
- Episodi: 89–113
13. Film 3 – “My Hero Academia: World Heroes’ Mission”
Si colloca tra gli episodi 101 e 112. Racconta una missione globale contro Humarise.
14. My Hero Academia – Stagione 6 (Completa)
L’arco più oscuro. Racconta la Guerra della Liberazione del Paranormale e le sue conseguenze.
- Episodi: 114–138
15. OVA – “Deku vs. Class 1-A” (Speciale)
Da guardare prima della settima stagione. Mostra lo scontro emotivo tra Deku e i suoi compagni.
16. My Hero Academia – Stagione 7 (In Corso)
La guerra finale contro All for One e Shigaraki ha inizio. Colma tutte le trame aperte.
Suggerimenti per la Visione
- Guarda i film tra gli episodi indicati per non perdere riferimenti.
- Gli OVA non sono essenziali ma aggiungono contesto.
- “All Might: Rising” è cruciale per capire il passato del simbolo della pace.
Conclusione
Guardare My Hero Academia in ordine cronologico permette di vivere la storia senza buchi narrativi. Segui questa guida per un’esperienza completa e avvincente nel mondo degli eroi.