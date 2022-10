Diabete e problemi di memoria 5 consigli utili

Il diabete può causare demenza ed essere consapevoli del legame tra diabete e perdita di memoria può aiutare tutti a capire come trattare e prevenire questi disturbi.

Il rapporto tra diabete e deterioramento della memoria

Il cervello è costituito da neuroni che controllano il corretto funzionamento del corpo, al fine di rielaborarlo in modo efficiente, e il cervello usa lo zucchero per produrre energia, perché è l’organo più bisognoso di energia, consuma metà dello zucchero nel corpo per funzionare correttamente e se i livelli di zucchero nel sangue sono fuori dall’intervallo normale, poiché ciò può sconvolgere l’equilibrio del cervello.

Pertanto, il modo in cui il diabete può influenzare i nervi dei piedi, delle mani e degli occhi, può anche influenzare la mente, quindi può portare a problemi di memoria, apprendimento, cambiamenti ormonali, aumento di peso, sbalzi d’umore e altri gravi problemi, come Morbo di Alzheimer.

Cosa può fare la glicemia alta al cervello e alla memoria?

Il cervello ha bisogno di zucchero perché è la fonte di energia, quindi alcuni potrebbero erroneamente credere che più zucchero ha il cervello, meglio è, e questo è un malinteso, perché ciò può causare ripetuti episodi di glicemia alta da danneggiare e stressare la memoria.

Nel corso del tempo, i vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno al cervello si danneggiano, causando una quantità insufficiente di sangue a raggiungere il cervello, provocando la morte delle cellule cerebrali.

In questa condizione, chiamata atrofia cerebrale, può causare problemi con il pensiero e la memoria e può portare a demenza vascolare.

Consigli utili per proteggersi dai problemi di memoria

Sottoponiti a regolari visite mediche

Molte persone con il diabete non sono consapevoli dei livelli elevati di zucchero nel sangue, che è più comune di quanto la maggior parte delle persone pensi. Un esame medico annuale è uno dei modi migliori per saperne di più sulla tua salute, soprattutto se il diabete è presente nella tua famiglia.

Includere proteine ​​e fibre

I livelli di zucchero nel sangue possono essere notevolmente migliorati combinando i carboidrati con cibi ricchi di proteine ​​e fibre.

Monitora i livelli di zucchero nel sangue

Monitora il livello di zucchero nel sangue e assicurati di seguire attentamente il piano di trattamento del medico Poiché la perdita del controllo glicemico è associata al deterioramento della funzione cognitiva, il controllo dei livelli di zucchero nel sangue è la chiave per prevenire le complicanze del diabete, incluso il declino cognitivo.

Mangia grassi omega-3 e una dieta ricca di antiossidanti

Mangia cibi ricchi di acidi grassi omega-3, poiché aiutano a prevenire il morbo di Alzheimer e rallentano la perdita cognitiva riducendo l’infiammazione nel corpo. Mangiare pesce grasso come salmone, tonno e sgombro, nonché noci e semi come semi di chia, semi di lino, noci e olio di semi di lino sono esempi.Mangia pasti ricchi di acidi grassi omega-3.

Fai esercizio regolare

L’attività fisica regolare aiuta a prevenire o ritardare lo sviluppo del diabete di tipo