Kate Bush rinasce grazie a Stranger Things

La cantante batte tre Guinness World Records grazie ad un suo classico brano riproposto nella serie tv Stranger Things.

Kate Bush ha ufficialmente battuto tre Guinness World Records dopo la recente rinascita di “Running Up That Hill (A Deal With God)“.

Il brano, che appare nel quinto album in studio di Bush del 1985, “Hounds Of Love“, ha raggiunto il numero uno della classifica dei singoli del Regno Unito all’inizio di questo mese dopo essere apparso nella quarta stagione di Stranger Things, come riporta il portale nme.com.

Uscito ufficialmente 37 anni fa, “Running Up That Hill…” è arrivato al numero tre nel Regno Unito e successivamente è entrato nelle classifiche nel 2012 quando una versione rinnovata della canzone è stata utilizzata nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.

Ora, il Guinness World Records ha confermato che Bush ha conquistato i seguenti titoli nel Regno Unito: artista donna più anziana a raggiungere il numero uno, tempo più lungo per una traccia per raggiungere il numero uno nella classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito e divario più lungo tra i numeri uno.

“Running Up That Hill (A Deal With God)” ha impiegato 36 anni e 310 giorni per raggiungere il primo posto. Per Guinness World Records, la traccia ha detronizzato “Last Christmas” degli Wham! (1984) che ha impiegato 36 anni e 23 giorni per raggiungere il numero uno nel gennaio 2021.

Running Up That Hill (A Deal With God)” è diventato anche il brano più ascoltato in streaming al mondo questo mese, raggiungendo il numero uno nelle classifiche di Spotify nel Regno Unito e negli Stati Uniti dopo aver guadagnato 57 milioni di ascolti in una sola settimana.

Bush ha dichiarato: “Sono sopraffatta dalla portata dell’affetto e del supporto che la canzone sta ricevendo, e tutto sta accadendo molto velocemente, come se fosse guidato da una sorta di forza elementare“.

“Devo ammettere che mi sento davvero commossa da tutto questo. Grazie mille per aver reso la canzone un numero uno in un modo così inaspettato“.