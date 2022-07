Godzilla Vs Kong, arriva il sequel nel 2024

Sarà girato il sequel di Godzilla Vs Kong e l’uscita nelle sale sarà programmata per il 2024.

Il sequel di Godzilla vs Kong verrà girato in Australia quest’anno e l’uscita del film è stata ufficializzata per il 15 marzo 2024.

In precedenza si era parlato di un paio di diversi progetti MonsterVerse, inclusa una serie live action per Apple TV+ che includerà Godzilla e molti altri mostri.

Si era appreso poi nell’aprile 2021 che il regista di Godzilla vs. Kong Adam Wingard era in trattative per dirigere un altro film di MonsterVerse , che avrebbe dovuto essere un film di Son of Kong.

Gli ultimi momenti di Godzilla vs. Kong hanno suggerito che presto potremmo assistere ad un vero sequel.

Il progetto del sequel che presto sarà girato potrebbe essere un film completamente diverso.