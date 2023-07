Mal di schiena in aumento: Nuovi dati rivelano una crisi imminente entro il 2050

Una nuova analisi rivela una crescente crisi legata al mal di schiena, sfatando un mito comune. Dati raccolti e analizzati per oltre tre decenni mostrano un aumento significativo dei casi di lombalgia, con previsioni che indicano che entro il 2050 potrebbe colpire circa 843 milioni di persone.

Questo incremento può essere attribuito principalmente all’aumento della popolazione e all’invecchiamento della stessa. La mancanza di un protocollo standardizzato per la gestione del mal di schiena, unita a opzioni terapeutiche insufficienti, rappresenta una preoccupazione per i ricercatori. Temono che questa situazione possa innescare una crisi sanitaria, poiché la lombalgia è la principale causa di disabilità a livello globale.

I risultati di questa analisi sono stati recentemente pubblicati su The Lancet Rheumatology e sullo studio Global Burden of Disease (GBD) 2021. La professoressa Manuela Ferreira, del Sydney Musculoskeletal Health, un’iniziativa dell’Università di Sydney, Sydney Local Health District e Northern Sydney Local Health District, afferma:

“La nostra analisi fornisce una visione complessiva dell’aumento dei casi di lombalgia a livello mondiale, mettendo una forte pressione sul nostro sistema sanitario. Dobbiamo stabilire un approccio nazionale e coerente per la gestione della lombalgia basato sulla ricerca“. Il professor Ferreira, che lavora presso il Kolling Institute di Sydney, aggiunge: “Finora la nostra risposta al mal di schiena è stata reattiva. Come leader mondiale nella ricerca sul mal di schiena, l’Australia ha la possibilità di essere proattiva e fornire un esempio nella prevenzione della lombalgia“.

Lo studio rivela diverse pietre miliari nella diffusione del mal di schiena. Dal 2017, il numero di casi di lombalgia è salito a oltre mezzo miliardo di persone, raggiungendo circa 619 milioni di casi nel 2020. Almeno un terzo del carico di disabilità associato al mal di schiena è attribuibile a fattori occupazionali, al fumo e al sovrappeso. Un malinteso comune è che la lombalgia colpisca principalmente gli adulti in età lavorativa, ma gli studiosi affermano che questa analisi ha confermato che la lombalgia è più comune tra le persone anziane. Inoltre, i casi di lombalgia sono risultati più numerosi nelle donne rispetto agli uomini.

Questa analisi rappresenta i dati più completi e aggiornati disponibili, includendo per la prima volta le proiezioni globali e il contributo dei fattori di rischio GBD alla lombalgia. Il lavoro è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Università di Sydney, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) presso la University of Washington’s School of Medicine (healthdata.org), i collaboratori internazionali dell’IHME e la Global Alliance for Musculoskeletal Health (gmusc.com). Il professor Lyn March, del Sydney Musculoskeletal Health e del Kolling Institute, afferma:

“Sappiamo anche che la maggior parte dei dati disponibili proviene da paesi ad alto reddito, rendendo difficile interpretare questi risultati per i paesi a reddito medio-basso. Abbiamo un urgente bisogno di dati più ampi sulla lombalgia provenienti da paesi a reddito medio-basso, basati sulla popolazione e sul sistema muscolo-scheletrico“.

Lo studio ha analizzato i dati del GBD dal 1990 al 2020 provenienti da oltre 204 paesi e territori al fine di mappare l’andamento dei casi di mal di schiena nel corso del tempo. Il GBD rappresenta il quadro più completo sulla mortalità e la disabilità a livello globale, in termini di paesi, tempo ed età, ed è anche il primo studio ad utilizzare modelli di proiezione sulla futura prevalenza dei casi di mal di schiena.

Il professor Anthony Woolf, co-presidente della Global Alliance for Musculoskeletal Health, afferma: “I sistemi sanitari devono rispondere a questa crescente e enorme sfida rappresentata dalla lombalgia che colpisce le persone in tutto il mondo. È necessario fare molto di più per prevenire la lombalgia e garantire un accesso tempestivo alle cure, poiché esistono approcci efficaci per aiutare chi ne soffre“.

Il dottor Alarcos Cieza, capo dell’unità presso la sede centrale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, dichiara: “I ministeri della salute non possono continuare a ignorare l’elevata prevalenza delle condizioni muscolo-scheletriche, tra cui la lombalgia. Queste condizioni hanno importanti conseguenze sociali ed economiche, soprattutto considerando i costi delle cure. È giunto il momento di sviluppare strategie efficaci per affrontare questo gravoso onere e agire“.

Esperti indipendenti, in un articolo pubblicato su The Lancet nel 2018, hanno già espresso preoccupazioni in merito e hanno fornito raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda l’esercizio fisico e l’educazione, sottolineando la necessità di un cambiamento nella politica globale per prevenire e gestire la lombalgia, al fine di contrastare l’aumento dei trattamenti inappropriati. Tuttavia, da allora, ci sono stati pochi cambiamenti significativi. È emerso che molti dei trattamenti comuni raccomandati per la lombalgia hanno un’efficacia sconosciuta o sono inefficaci, inclusi alcuni interventi chirurgici e l’uso di oppioidi.

Il professor Ferreira afferma che esiste una mancanza di coerenza nel modo in cui gli operatori sanitari gestiscono i casi di mal di schiena e nel modo in cui il sistema sanitario deve adattarsi. Sottolinea inoltre che le attuali linee guida cliniche per il trattamento e la gestione del mal di schiena non forniscono raccomandazioni specifiche per le persone anziane.

La dottoressa Katie de Luca della CQUniversity afferma che se non si prendono le giuste misure, il mal di schiena può portare allo sviluppo di condizioni di salutecroniche come il diabete, le malattie cardiovascolari, le condizioni di salute mentale, procedure mediche invasive e disabilità significative.

In conclusione, la lombalgia rappresenta ancora la principale causa di disabilità a livello globale. Le sue conseguenze socio-economiche sono considerevoli e minacciano direttamente l’invecchiamento sano. È necessario che i sistemi sanitari rispondano a questa crescente sfida che colpisce le persone in tutto il mondo. È fondamentale fare di più per prevenire la lombalgia e garantire un accesso tempestivo alle cure, poiché esistono approcci efficaci per aiutare chi ne soffre. Gli esperti chiedono un cambio di politica globale per affrontare adeguatamente il crescente carico delle condizioni muscolo-scheletriche, inclusa la lombalgia. Inoltre, è essenziale aggiornare le linee guida cliniche per fornire raccomandazioni specifiche per le persone anziane e per garantire che i trattamenti proposti siano efficaci ed evitino interventi inappropriati.

