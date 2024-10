L’importanza di opere di manutenzione del manto stradale

In Italia il numero di strutture statali, comunali e regionali è altissimo e altrettanto alto è il numero di interventi da programmare ogni anno. L’incuria, il maltempo e la gestione o il traffico pesante vanno ad influire sull’asfalto che nel tempo si deteriora, causando avvallamenti, irregolarità, buche e persino situazioni che possono rivelarsi pericolose.

Le autorità devono agire programmando interventi periodici per poter arginare il problema e agire tempestivamente prima che il danno sia tale da dover richiedere un’opera decisamente più costosa e invasiva. Chiaramente per poter ottenere i risultati sperati è bene affidarsi ad aziende leader del settore come Peruffo sottoservizi stradali che da anni opera in questo campo mostrando attenzione all’ambiente e alla sicurezza.

Un problema che incide sulla sicurezza stradale e sui cittadini

La manutenzione del manto stradale non va sottovalutato se si desidera garantire la salvaguardia di automobilisti, ciclisti e pedoni. Buche, crepe e avvallamenti non sono solo fastidiosi per la guida, ma rappresentano autentici pericoli. Una strada in cattive condizioni potrebbe diventare responsabile di incidenti, soprattutto per veicoli a due ruote quali motocicli e biciclette, più vulnerabili rispetto alle auto.

Avere un atteggiamento monitorante e soprattutto intervenire in modo tempestivo diventa prioritario. Non bisogna attendere che il problema si aggravi: in quel modo si mette a rischio l’incolumità pubblica ma anche il portafoglio locale, dovendo affrontare costi decisamente più alti.

Impatto economico: quanto costa la mancata manutenzione

Sottolineiamo poi che la mancata conservazione va ad impattare tanto sulla sicurezza quanto sui costi, come abbiamo appena visto. Se si lascia che una strada si rovini e consumi nel tempo, il ripristino potrebbe richiedere un investimento maggiore tanto in termini di tempistiche quanto di soldi.

La superfice dell’asfalto, quando in pessime condizioni, provoca danni ai veicoli che i cittadini dovranno riparare affrontando spese importanti collegate alla sostituzione di sospensioni e pneumatici in modo particolare.

Quali sono le cause del deterioramento del manto stradale

Risulta necessario comprendere che il deterioramento del manto stradale ha delle cause specifiche strettamente collegate alle condizioni meteo, al traffico intenso e ovviamente alla qualità dei materiali impiegati.

Nel primo caso, le piogge intense e gli sbalzi di temperatura accelerano la formazione di crepe, che si trasformano rapidamente in buche quando l’acqua penetra sotto la superficie dell’asfalto, erodendo la base stradale.

Non meno rilevante il traffico pesante: i camion impattano con il loro peso e le vibrazioni stressando l’asfalto e riducendone considerevolmente la durata accelerando la comparsa di solchi e avvallamenti.

La pianificazione degli interventi di manutenzione

Le autorità locali e nazionali devono dotarsi di strumenti di monitoraggio e di analisi, che permettano di individuare in anticipo i tratti di strada più a rischio. L’utilizzo di nuove tecnologie può aiutare a programmare interventi tempestivi e mirati, riducendo i costi e minimizzando i disagi per gli utenti.

Avere cura di scegliere una gestione efficiente delle strade, includendo non solo la riparazione dei collegamenti in stato di danneggiamento ma anche rifare periodicamente intere zone, impiegando materiali resistenti e drenanti, dà modo di migliorare la struttura nella sua totalità.