Sindrome di Burnout, sai quali sono i sintomi

Ci sono momenti in cui tutti si sentono stressati, ma quando questo accade, in alcuni casi può sfociare in quella che viene definita Sindrome di Burnout.

Durante la stanchezza o gli stati d’animo intensi, il corpo rilascia gli ormoni dello stress, inclusi cortisolo e adrenalina.

A breve termine, questi ormoni possono aumentare momentaneamente le tue prestazioni. Ma lo stress estremo prolungato ha l’effetto opposto e può portare a una condizione nota come sindrome da burnout.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un adulto su quattro sperimenterà il burnout durante la sua vita.

Il burnout porta principalmente a una diminuzione dell’impegno lavorativo, con una disconnessione da tutto ciò che riguarda la professione. Ciò si traduce in una discrepanza tra il dipendente e il suo lavoro. Il burnout può portare all’incapacità di una persona di svolgere pienamente il proprio lavoro e alla depressione.

Quali sono le cause della sindrome da Burnout

Sebbene la causa del burnout possa essere una situazione personale, viene principalmente dal mondo del lavoro. È per lo più associato alla vita professionale ed è causato da una sensazione di irrequietezza in ufficio.

Le ragioni di questa sensazione includono il superlavoro, le tensioni tra i colleghi, le disuguaglianze all’interno dell’azienda, gli obiettivi irraggiungibili o confusi e la precarietà del lavoro. Questo ambiente di lavoro stressante può causare burnout.

Di fronte a un carico di lavoro eccessivo, il dipendente si esaurisce ed entra in uno stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale che può sfociare successivamente in un episodio depressivo.

Attenzione a questi sintomi che precedono il burnout

Il burnout si verifica principalmente a causa dello stress lavorativo cronico. Risulta dal progressivo deterioramento del rapporto dell’individuo con il proprio lavoro.

Il recupero dal burnout può richiedere settimane, mesi o addirittura anni. Per questo motivo, i sintomi emergenti dovrebbero essere rilevati e intervenuti il ​​prima possibile prima che diventino cronici.

È molto importante essere in grado di riconoscere i sintomi insidiosi e progressivi. La sindrome del burnout è difficile da diagnosticare e può essere confusa con altri disturbi o malattie mentali.

Stanchezza costante; La stanchezza costante che non scompare con il riposo può trasformarsi rapidamente in esaurimento mentale ed emotivo. Se non hai energia, senti la nausea più facilmente e ti senti eccessivamente stressato, puoi consultare uno specialista. Questi sintomi possono indicare esaurimento ed è difficile recuperare le forze.

Sensazione di negatività durante il lavoro; Lo stress può portare alla negatività e a una mentalità eccessivamente negativa riguardo al lavoro. Lo stress eccessivo crea un circolo vizioso. Potresti svegliarti involontariamente ogni mattina per il tuo lavoro che manca di entusiasmo ed è emotivamente distante. I sentimenti di disagio sul lavoro possono anche renderti più vulnerabile al burnout.

Scarse prestazioni sul lavoro; Se trovi difficile concentrarti, dimentichi le cose e diventi meno efficiente sul lavoro, fai attenzione. Il burnout riduce la capacità delle persone di gestire lo stress. Quindi più sei stressato, più difficile è affrontare i nuovi fattori di stress.

Sentirsi ansiosi; Anche la preoccupazione per le tue prestazioni, soprattutto al lavoro, è un segno di esaurimento. Le tue preoccupazioni possono placarsi quando torni a casa, ma possono ripresentarsi all’istante quando pensi al tuo lavoro. Poiché l’ansia creata dalla sindrome del burnout può trasformarsi a lungo termine in depressione e ansia, è assolutamente necessario consultare uno specialista.

Problemi di sonno; Lo stress influisce sul sonno. Potresti provare insonnia o difficoltà ad addormentarti e svegliarti presto. La mancanza di sonno può avere danni irreversibili alla salute generale a lungo termine. Cerca di andare a letto alla stessa ora ogni notte e di svegliarti alla stessa ora la mattina. Stabilire e mantenere una routine del sonno può ridurre notevolmente il burnout.

Sintomi fisici; Lo stress cronico può anche causare sintomi fisici come mal di testa, mal di schiena, problemi della pelle e dolori muscolari in generale. Potresti provare vari dolori senza motivo e potresti provare una maggiore ansia a causa di questi dolori. Questo crea un circolo vizioso. Con l’aumentare dello stress, aumentano anche i dolori muscolari.

Irritabilità e sbalzi d’umore; Se tutto ti dà fastidio e molto spesso sei di cattivo umore senza una ragione ovvia, dovresti stare attento. Potresti sperimentare conflitti nelle tue amicizie e relazioni. Se la tua vita quotidiana è influenzata da uno o più di questi sintomi, dovresti consultare immediatamente uno specialista.