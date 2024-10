Meta Movie Gen, incredibili video realistici dell’intelligenza artificiale

Meta ha recentemente introdotto un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa che promette di trasformare radicalmente i contenuti su Facebook, Instagram e WhatsApp. Questa tecnologia avanzata permette agli utenti di generare immagini, video e audio a partire da semplici comandi testuali.

L’applicazione, denominata Meta Movie Gen, consente di creare video personalizzati, modificarli e produrre contenuti audio seguendo le indicazioni degli utenti, con una qualità notevole. Tuttavia, a causa delle preoccupazioni legate al copyright, Meta ha specificato che il modello è basato su database con licenza o di pubblico dominio.

Meta Movie Gen ricorda molto tecnologie simili come l’IA Sora di OpenAI, ma si distingue per l’integrazione di sviluppi precedenti di Meta, come Llama Image. Questo nuovo strumento rappresenta una fase avanzata dell’intelligenza artificiale generativa, combinando le funzionalità delle precedenti innovazioni dell’azienda. Meta prevede che questa tecnologia darà vita a una vasta gamma di nuovi prodotti in grado di accelerare la creatività, pur ribadendo che non sostituirà il lavoro di artisti e animatori. Al contrario, offrirà nuovi modi per esprimersi, dando accesso a strumenti creativi anche a chi non ne ha mai avuto l’opportunità.

Attualmente, Meta Movie Gen non è ancora disponibile al pubblico, ma l’azienda sta lavorando per migliorarlo ulteriormente. Meta ha annunciato che collaborerà strettamente con creatori e registi per raccogliere feedback e ottimizzare lo strumento, con l’obiettivo di ampliare le possibilità creative e di espressione personale in modi che, fino ad ora, sembravano solo un sogno.