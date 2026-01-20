News, Tecnologia

Ridare colore ai ricordi di famiglia con l’AI

Antonio Capobianco
colorare-restaurare-vecchie-foto-ai

Una nuova tecnologia permette di restaurare vecchie foto e renderle più vive.

Le vecchie foto di famiglia spesso restano chiuse in un cassetto.
In bianco e nero.

Rovinate dal tempo.

colorare-restaurare-vecchie-foto-ai

Oggi l’intelligenza artificiale generativa permette di restaurarle.
E anche di colorarle in modo realistico.
Basta una scansione o una foto fatta con lo smartphone.

La tecnologia analizza l’immagine.
Ricostruisce dettagli mancanti.
Aggiunge colori coerenti con pelle, vestiti e sfondo.

Così una foto della nonna da giovane può tornare nitida.
Con il volto più definito.
E colori simili a quelli reali.

Lo stesso vale per immagini di genitori o nonni.
Momenti importanti come compleanni, matrimoni, feste di Natale.
Ricordi che diventano più vivi e facili da condividere.

Molti strumenti funzionano online.
Non servono competenze tecniche.
Si carica la foto e si attende il risultato.

Per chi conserva album di famiglia, è un modo semplice per proteggerli.
E per creare copie digitali più belle.
Da tenere sul telefono o stampare di nuovo.

By Antonio Capobianco

Autore e articolista con una passione per l’informazione chiara, verificata e accessibile. Scrivo per aiutare i lettori a orientarsi tra notizie, approfondimenti e curiosità che contano davvero. Mi occupo di attualità, tecnologia, cultura digitale e tutto ciò che ha un impatto reale sul nostro quotidiano. Il mio obiettivo? Offrire contenuti utili, ben documentati e scritti con un linguaggio semplice ma autorevole.

