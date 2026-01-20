Una nuova tecnologia permette di restaurare vecchie foto e renderle più vive.
Le vecchie foto di famiglia spesso restano chiuse in un cassetto.
In bianco e nero.
Rovinate dal tempo.
Oggi l’intelligenza artificiale generativa permette di restaurarle.
E anche di colorarle in modo realistico.
Basta una scansione o una foto fatta con lo smartphone.
La tecnologia analizza l’immagine.
Ricostruisce dettagli mancanti.
Aggiunge colori coerenti con pelle, vestiti e sfondo.
Così una foto della nonna da giovane può tornare nitida.
Con il volto più definito.
E colori simili a quelli reali.
Lo stesso vale per immagini di genitori o nonni.
Momenti importanti come compleanni, matrimoni, feste di Natale.
Ricordi che diventano più vivi e facili da condividere.
Molti strumenti funzionano online.
Non servono competenze tecniche.
Si carica la foto e si attende il risultato.
Per chi conserva album di famiglia, è un modo semplice per proteggerli.
E per creare copie digitali più belle.
Da tenere sul telefono o stampare di nuovo.