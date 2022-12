Aldo, Giovanni e Giacomo: le cinque curiosità che nessuno conosce

Aldo, Giovanni e Giacomo – nomi d’arte di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti – sono dal 1991 un trio comico. Durante lo scorrere della loro carriera hanno dato vita a diversi film, come “Tre uomini e una gamba”, “Così è la vita”e “Chiedimi se sono felice”, che risultano inoltre essere fra i più famosi e apprezzati di sempre.

Nel 2020 hanno deciso di portare avanti la loro carriera in maniera autonoma, con la produzione singola di spettacoli e libri, ma nel 2022 hanno deciso di riunirsi nuovamente e dare vita al nuovo successo “Il Grande Giorno”. Ma che progetti hanno i tre per il futuro? Come procede la loro relazione? Continua a leggere per scoprire la vita, la carriera e le curiosità su Aldo, Giovanni e Giacomo.

La vita privata di Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo vivono nel milanese con le rispettive famiglie. Il primo ha infatti casa a Monza insieme a sua moglie Silvana Fallisi e ai suoi figli Gaetano e Clara, il secondo vive invece a Milano con sua moglie Annita Casolo e le sue figlie Mara e Clara, il terzo abita ugualmente nel capoluogo lombardo con la sua nuova moglie Daniela Cristofori e loro figlio, precedentemente ha avuto però una relazione con la collega Marina Massironi, conclusa ormai da un po’. La loro carriera è iniziata grazie a degli spettacoli teatrali, che hanno deciso poi di abbandonare per concentrarsi sullo schermo delle televisioni.

Le cinque curiosità su Aldo, Giovanni e Giacomo

Sono tante le curiosità che decorano i nomi di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma per questa volta ne presenteremo solo cinque:

I tre si sono conosciuti a Samarate nel Caffè Teatro di Verghera grazie ad una banale chiacchierata, che gli ha permesso di capire che facessero uno per l’altro;

grazie ad una banale chiacchierata, che gli ha permesso di capire che facessero uno per l’altro; Aldo, Giovanni e Giacomo inizialmente erano un quartetto dal nome “Galline Vecchie Fa Buon Brothers”, ma poco dopo hanno deciso di separarsi e dare vita al famoso trio conosciuto ancora oggi;

dal nome “Galline Vecchie Fa Buon Brothers”, ma poco dopo hanno deciso di separarsi e dare vita al famoso trio conosciuto ancora oggi; La mano che Giovanni strinse in “Chiedimi se sono felice” era quella di sua figlia;

in “Chiedimi se sono felice” era quella di Aldo, Giovanni e Giacomo avevano una carriera lavorativa avviata prima di diventare attori, il primo era infatti un dipendete della Stipel, il secondo era un insegnante di acrobazie e il terzo un infermiere;

Molte scene presenti nei loro film sono ispirate a fatti realmente accaduti, come ad esempio la passione per il basket annunciata in una delle scene di “Chiedimi se sono felice”, i tre sono infatti veramente amanti di questo sport.