Star del cinema: quali sono le cinque celebrità più ricche al mondo?

Il Cinema è una delle passioni più grandi presenti sulla terra, essa non permette infatti solo di immedesimarsi nella vita di personaggi interessanti, bensì di conoscere diversi eventi, luoghi e colleghi affascinanti.

Gli attori presenti attualmente sono davvero tanti e sono diffusi in tutto il mondo: questo di cui stiamo parlando è infatti un lavoro che permette di mantenersi in maniera benestante, non rinunciando a praticamente niente. Sei curioso di conoscere lo stipendio degli attori più famosi di sempre? Oppure di capire quali siano le cinque celebrità più ricche al mondo? Continua a leggere per scoprire tutto ciò.

Le cinque celebrità più ricche al mondo

1. Jami Gertz

Al primo posto di questa classifica troviamo Jami Gertz con i suoi 3 miliardi di dollari. Classe 1965, la sua carriera ebbe inizio negli anni 80’ e ottenne da subito la notorietà. Oggi oltre che attrice è proprietaria della squadra NBA e Atlanta Hawks.

2. Jerry Seinfeld

Al secondo posto della classifica troviamo Jerry Seinfeld con i suoi 950 milioni di dollari. Nato nel 1954, ha ottenuto la fama nel 1981 grazie a tutte le sue partecipazioni all’interno di film di successo, come Comedian e The Ratings Game. La star riesce a guadagnare circa 50 milioni di dollari all’anno.

3. Tom Cruise Jerry Seinfeld

Al terzo posto troviamo Tom Cruise e i suoi 570 milioni di dollari. Classe 1962 a New York e diventato famoso nel 1985, ha partecipato a diversi film di visione internazionale come Top Gun e Mission Impossible, ottenendo così una delle migliori posizioni all’interno delle scene d’azione.

4. Robert de Niro

Al quarto posto della classifica troviamo Robert de Niro con i suoi 500 milioni di dollari. Nato nel 1943, ha ottenuto la fama intorno al 1970 grazie alla partecipazione all’interno dei film di Martin Scorsese. Ad oggi risulta essere uno degli attori più ricchi e popolari di tutta Hollywood.

5. George Clooney

Al quinto posto della classifica troviamo George Clooney e i suoi 500 milioni di dollari. Classe 1961, ha ottenuto la notorietà nel 1978 grazie a film come Casamigos Tequila e Ocean’s Eleven. Oltre ad essere uno degli attori più popolari e ricchi di sempre, dai critici viene definito anche tra i più talentuosi e appassionati. George ha partecipato anche a diversi spot pubblicitari e risulta ancora essere protagonista attivo all’interno di diversi film.