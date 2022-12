Disney+ quali sono le novità del 2023

Quali saranno le anteprime su Disney+ per gennaio 2023.

Le nuove produzioni Disney+ per il nuovo anno.

Disney+ – Anteprime per gennaio 2023

Ci saranno nuove stagioni di Star Wars: The Dirty Bunch (4 gennaio), Roots and Furious, The Simpsons (11 gennaio) e Family Guy (4 gennaio). Il 13 gennaio verranno presentati in anteprima i nuovi spettacoli del National Geographic: Retreat, Territory e Star-Spangled Banner.

Benvenuti a Chippendales – Una saga espansiva e realistica, Welcome to the Chippendales racconta la storia scandalosa di Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che ha fondato il più grande impero di spogliarello maschile del mondo e non ha lasciato che nulla si frapponesse sulla sua strada.

Straordinario – Benvenuto in un mondo in cui ogni adulto ha un superpotere. Tutti tranne Jen, 25 anni, che si sente isolata. Fortunatamente, i coinquilini di Jen – Carrie, Kash e il misterioso gatto – non le fanno provare pena per se stessa. Jen vaga per un mondo vasto e confuso armato solo di una piccola speranza e molta disperazione per trovare il suo potere. Nel corso della sua avventura, potrebbe scoprire che anche la vita senza poteri va bene. Tutti gli episodi saranno presentati in anteprima il 25 gennaio 2023.

Koala Man – La serie segue il destino del padre di mezza età di Kevin e la sua identità titolare – non così segreta. Il suo unico superpotere è la sua appassionata passione per seguire le regole e combattere la microcriminalità a Dapto Town. Anche se può sembrare un normale sobborgo australiano, le forze del male, sia cosmiche che artificiali, sono in attesa di attaccare gli ignari abitanti di Dapto. Koala Man, che si sforza di portare ordine nella sua città natale e spesso trascina la sua famiglia frustrata nelle sue avventure, è pronto per l’azione. Farà tutto il necessario per sconfiggere i cattivi, gli orrori soprannaturali o, peggio, i cretini che non mettono fuori i bidoni della spazzatura nei giorni designati. Tutti gli episodi saranno presentati in anteprima il 9 gennaio 2023.

Little Demon – Tredici anni dopo essere stata messa incinta da Satana, una madre ribelle e sua figlia anticristo cercano di vivere una vita normale nel Delaware. Entrambe le eroine ostacolano costantemente forze mostruose, guidate da Satana, che chiede protezione per l’anima di sua figlia. Tutti gli episodi saranno presentati in anteprima il 18 gennaio 2023.

Chasing the Waves – Dopo il debutto del surf alle Olimpiadi di Tokyo, “Chasing the Waves” porta persone e luoghi importanti per rafforzare la posizione del Giappone nella cultura mondiale del surf. La serie di documentari segue gli atleti multiculturali e la loro ricerca dei loro sogni. Dipinge anche una visione accattivante della vita in Giappone e di ciò che serve per avere successo nel surf internazionale. Tutti gli episodi saranno presentati in anteprima l’11 gennaio.

Se questi muri potessero parlare – Documentario. Per oltre 90 anni, gli Abbey Road Studios sono stati al centro dell’industria musicale. In questo film ricco di ricordi e riflessioni personali, Mary McCartney ci avvicina a quei nove decenni. Decenni di creatività e magia che sono alla base dello studio di registrazione più famoso e longevo al mondo. Il film mostra quanto siano versatili gli Abbey Road Studios, sede di musica classica, cinematografica, pop e persino hip-hop. Artisti, produttori, compositori, ingegneri del suono e personale dello studio parlano di come hanno trovato il loro linguaggio musicale e creato una comunità. Le registrazioni d’archivio e i nastri della sessione rivelano alcuni dei segreti di questo famoso luogo. In anteprima il 6 gennaio 2023.

Fonte: Disney+