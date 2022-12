Chi è Matilde Gioli? Vita privata, carriera, curiosità

Matilde Gioli è una delle attrici più giovani e amate dal pubblico italiano. La sua bellezza, la sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo talento le permettono infatti di avere migliaia di fans, che sono giorno dopo giorno in continua crescita. La sua vita privata è davvero interessante, per non parlare della sua attiva carriera e delle curiosità che circolano su di lei. Conosci perfettamente questa grande attrice? Continua a leggere questo articolo per scoprirlo.

Chi è Matilde Gioli?

Matilde Lojacono, nome reale di Matilde Gioli, è nata a Milano il 2 settembre del 1989, ha quindi 33 anni e sta sotto il segno zodiacale della Vergine. Le sue origini non sono però lombarde, suo padre è infatti pugliese e sua madre è toscana. Matilde ha passato un’infanzia felice, ha studiato al Liceo Classico Cesare Beccaria e all’Università Statale di Milano, tramite la quale ha ottenuto la laurea in filosofia. Solo dopo aver terminato gli studi Matilde ha capito lo sbocco lavorativo adatto a lei: la recitazione. Nella vita non si dedica però solo al cinema, bensì anche agli sport: ha praticato per molto tempo nuoto sincronizzato e recentemente ha deciso di avvicinarsi ai cavalli. L’attrice è attualmente fidanzata con Alessandro Marcucci, istruttore di equitazione, con il quale sta insieme dal 2021. Precedentemente ha avuto una relazione con l’operatore finanziario Matteo e con il suo collega Francesco Scianna. Matilde al momento non ha bambini e non ha in progetto averne.

La carriera di Matilde Gioli

La carriera di Matilde Gioli è iniziata grazie alla comparsa all’interno del film di Paolo Virzì “Il Capitale Umano”. Esso gli ha infatti permesso di vincere numerosi premi, tra cui il Guglielmo Biraghi e l’Alida Valli, entrambi nel 2014. Sempre nello stesso anno Matilde ha partecipato alla serie tv “Gomorra”, dalla quale ha ottenuto ulteriore successo. Nel 2015 l’attrice ha preso parte a ben tre film, ossia “Un Posto Sicuro”, “Belli di papà” e “Solo per il weeeknd”. Poco dopo, è stata chiamata per le riprese della mini serie televisiva “Di padre in figlia” e dei film “The Startup”,“Mamma o papà?”, “2night” e “Blue Kids”. Tutto ciò gli ha dato la possibilità di vincere come migliore attrice emergente il Premio Afrodite. Nel 2017 è riuscita ad entrare all’interno del cast de “La casa di famiglia”, che le ha permesso di partecipare l’anno successivo al film di Giovanni Veronesi “Moschettieri del re – La penultima missione”. Il suo ruolo più importante è arrivato però nel 2020, ossia essere uno dei protagonisti principali della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”.

Cinque curiosità su Matilde Gioli

Sono tante le curiosità virali su Matilde Gioli, ma noi ne citeremo solo cinque:

Matilde ha perso suo padre a soli 23 anni: l’attrice non ha ancora superato questa perdita, ma allo stesso tempo riesce a trarne forza nei momenti di difficoltà.

Matilde partecipò al suo primo film per puro caso: l'attrice doveva assumere solo il ruolo di comparsa all'interno de "Il Capitale Umano", ma la troupe provò curiosità quando la vide e decise di effettuare un provino accurato.

Matilde è una testimonial della casa cosmetica Olaz, grazie alla quale ha ottenuto il ruolo di incoraggiare le donne a sentirsi se stesse e superare il giudizio altrui.

Matilde ama il calcio: l'attrice è infatti una tifosa ostinata dell'Inter e questa passione è dovuta a suo padre, che ha sempre seguito le partite allo stadio o alla televisione.

: l’attrice è infatti una tifosa ostinata dell’Inter e questa passione è dovuta a suo padre, che ha sempre seguito le partite allo stadio o alla televisione. Matilde tiene molto ai suoi social: nel suo profilo Instagram ama condividere con i suoi fans gli scatti in compagnia di colleghi, parenti o amici.