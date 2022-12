Henry Cavill troppo vecchio per il nuovo Superman

L’attore britannico Henry Cavill non sarà più “Superman” nella saga dedicata al supereroe dei fumetti prodotta dalla Warner Bros, come da lui stesso annunciato in un messaggio sui suoi social.

L’attore ha assicurato di aver ricevuto la notizia dopo aver parlato con i co-presidenti e co-CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, che dirigono questa saga.

foto@ryanmorrisonjsy, CC0, via Wikimedia Commons

“Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran, ed è una triste notizia per tutti“, ha postato l’attore sul suo profilo Instagram, che ha diversi milioni di follower.

L’annuncio ufficiale di Henry Cavill su Superman

“Dopo tutto, non tornerò nei panni di Superman. Anche se lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno in ottobre“, ha detto l’attore: “Questa notizia non è delle più facili, ma questa è la vita“, ha aggiunto anche la star di “Immortals” e “The Witcher“.

“Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Rispetto quello. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo la migliore fortuna e la più felice delle fortune“, ha aggiunto Cavill.

Superman sarà sostituito da uno più giovane

Il post di Cavill è arrivato proprio mentre Gunn ha twittato che scriverà un nuovo film di “Superman” per concentrarsi sugli anni più giovani del supereroe DC, ha riferito The Holywood Reporter.

“Peter ed io abbiamo una lavagna DC pronta per l’uso, quindi non potremmo essere più entusiasti; saremo in grado di condividere informazioni interessanti sui nostri primi progetti all’inizio del nuovo anno“, ha scritto Gunn.

Il regista ha aggiunto che lui e Safran “hanno avuto un ottimo incontro con Henry e siamo grandi fan e abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità di lavorare insieme in futuro“, ha aggiunto la pubblicazione commerciale.

Henry Cavill, 39 anni, è entrato nella pelle del supereroe nei film “Man of Steel”, “Batman and Superman: Dawn of Justice” e “Justice League” tra gli altri.