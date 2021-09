Osteopatia, quali sono i trattamenti utili applicati da medici e fisioterapisti con almeno 5 anni di formazione, rilevano tutti i tipi di disturbi funzionali del corpo e assicurano il recupero del paziente. Cioè, trattano la causa, non il sintomo.

La parola osteopatia deriva dal greco ‘osteon’ (osso) e ‘pathos’ (soffrire). Ecco perché letteralmente significa dolore osseo.

L’osteopatia è una forma moderna di trattamento, che è stata iniziata ad essere praticata in America nel 1870 dal medico Andrew Tylor Still, ed è oggi accettata come trattamento scientifico dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), avvicinandosi al corpo e alle malattie che ne derivano.

Questa forma di cura, molto richiesta in tutto il mondo, soprattutto in Europa centrale e in America, ha iniziato ad essere applicata anche da medici e fisioterapisti che negli ultimi anni hanno ricevuto almeno 5 anni di formazione.

Questi operatori sanitari, chiamati osteopati, rilevano tutti i tipi di disfunzioni nel corpo e assicurano il recupero del paziente.

L’osteopata esamina l’armonia tra gli organi, i problemi fisici e psicologici che interrompono l’equilibrio corporeo, il modo di nutrirsi e se praticare o meno sport per mantenere sano il corpo dell’individuo.

A seguito di tale esame, il trattamento che l’osteopata deve somministrare è tale da tenere conto della circolazione sanguigna, del sistema linfatico e nervoso, della fascia, degli organi e dell’apparato locomotore.

Esistono principalmente tre tipologia di Osteopatia:

Osteopatia Parietale usato nel trattamento del sistema muscolo-scheletrico. Copre il trattamento di articolazioni, ossa, muscoli, legamenti e tutti i gruppi di fasce del corpo.

Osteopatia Viscerale, tratta problemi nelle strutture viscerali come la digestione, la respirazione, la circolazione, la riproduzione ed elimina il dolore ei problemi da essi causati.

Fatta eccezione per i problemi patologici, i problemi viscerali possono rivelare dolore, noto anche come dolore riflesso, nella parte bassa della schiena, nella schiena, nella spalla, nel collo, cioè in tutta la colonna vertebrale e nelle articolazioni. I nostri organi interni non sono in aria, sono attaccati alla nostra colonna vertebrale.

Osteopatia Cranica, con tocchi delicati e leggeri sul cranio, favorisce l’eliminazione della tensione creata dallo stress nella testa e in tutto il corpo.